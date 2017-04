¿Kate Winslet embarazada? Esta podría ser la prueba

Esto fue dado a conocer por la misma cantante colombina, exponiendo que debe aprovechar los pocos momentos en los que tiene cerca a su marido.

"Es como estar casada con un soldado, con la única diferencia de que él no muere en el campo de batalla. Gerard está atado a Barcelona y no puede viajar. Le dan unos pocos días libres al mes, pero más allá de esos días tiene que estar siempre ahí para el equipo, entrenando y jugando partidos. He tenido que aprender a lidiar con ello porque a mí me gusta mucho viajar y siempre digo. "Pero, ¿cómo que no puedes marcharte? ¡Vámonos!"", explicó la colombiana a la revista "Hello!"

Noche en Tokio A photo posted by Shakira (@shakira) on Dec 22, 2015 at 4:53am PST

Entre otras cosas, la colombiana también compartió que a pesar de que Piqué sale mucho de viaje por su trabajo, le gustaría que sus hijos también se dedicaran a realizar algún deporte.

"Es muy distinto vivir con una persona que tiene que pensar en su equipo y tenerlo en cuenta tanto como a sí mismo. Quiero que mis hijos practiquen deporte aunque al final no acaben dedicándose a ello de manera profesional. La manera en la que el deporte define la personalidad de los niños es maravillosa".

En la galería de fotos podrán observar tiernas imágenes de la familia Piqué en público.