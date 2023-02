Amal Saber: La marroquí que reveló una aventura con Cristiano Ronaldo

Expandir Reproducción automática 1 de 4

Cristiano Ronaldo no la pasa nada bien.

La temporada del Real Madrid no ha sido lo que los «merenguess» esperaban. Se encuentran a 12 puntos del líder Barcelona y parece que le han dicho adiós a la carrera por el título liguero.

En ese marco, «CR7» hizo una revolución en el vestidor con polémicas frases. «Si todos estuvieran a mi nivel, seríamos primeros», indicó después de la derrota ante Atlético de Madrid.

Por si fuera poco, ahora la joven Amal Saber ventiló una aventura que sostuvo con la estrella lusitana cuando mantenía una relación con Irina Shayk.

La joven de 26 años aparece en la portada de la revista «Interviú», en la que confiesa su amorío con la figura del Real Madrid.

Según Saber, conoció a Cristiano en 2014 en el restaurante «Banloo», de la capital española. «Después de bailar y tomar algunos tragos le dije que me iba a casa y él contestó: ‘No, tú te vas conmigo‘», relató la chica.

Amal confesó que le agradó pasar esa noche con el lusitano, aunque hubo más encuentros íntimos, hasta que el portugués cortó la comunicación. «Pasamos más tiempo juntos, pero un día ya no me contestó las llamadas y me bloqueó el teléfono», concluyó.