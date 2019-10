Luksic y reacciones por su video: “Hay muchos memes de los cuáles me he reído”

Publicidad







El empresario y presidente del holding Quiñenco, Andrónico Luksic, se refirió este viernes a la repercusión que ha tenido el video publicado el domingo pasado en respuesta a las acusaciones e insultos que había realizado el diputado Gaspar Rivas, en su contra.

Tras confirmar que presentará una querella en contra del parlamentario, Luksic comentó que no se arrepiente de su acción, de los memes que han salido tras el video y de la imitación que realizó Yerko Puchento en el programa “Vértigo”.

“Hay muchos memes de los cuales me he reído”, dijo al ser consulta sobre el tema.

“No me arrepiento del video, no pensé que iba a tener el impacto que ha tenido”, agregó el empresario quien manifestó que “quise hacer algo distinto (…) el tiempo dirá si fue buena o mala idea”.

Sobre la rutina de Yerko Puchento, Luksic aseguró que “me vi por la televisión y creo que es suficiente (…) no me arrepiento, me dijeron que iban a haber memes”.

