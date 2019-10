Rector Vivaldi: “Hay muy serias dudas en torno al tema del lucro”

Publicidad







“Hay muy serias dudas en torno al tema del lucro, la forma en como cambiaron las sociedades anónimas en personas es casi una burla, el Consejo de Rectores no se hace parte que alguna universidad que no merezca entrar al SUA tenga acceso a la gratuidad”

Estas fueron las palabras del rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, al ser preguntado sobre las instituciones de educación superior que quedaron fuera del Sistema Único de Admisión (SUA) por considerarlas como casas de estudio con fines de lucro.

Ante el mismo tema, el jefe de la División de Educación Superior, Francisco Martínez, señaló que desde el Ministerio de Educación analizarán los criterios del Cruch.

“Hay instituciones que toman sus decisiones y nosotros respetamos el proceso definido por el Cruch, y por lo tanto vamos a analizar los criterios y razones que evaluaron, pero al momento de ingresar a la gratuidad la ley estableció ciertas condiciones que estas universidades cumplieron, estaremos atentos a ver por qué les generan dudas”, comentó el jefe de la Divesup.

Las declaraciones de las autoridades se dieron luego de la inauguración del año académico de la Universidad de Chile, ceremonia donde estuvo presente el rector de la Universidad de Sao Paulo, Marco Antonio Zago, quien expuso sobre el reto de las universidades en América latina.

En esta instancia, el rector Vivaldi también aprovechó de señalar que es necesario que se diferencie el rol que deben tomar las universidades estatales con el financiamiento que debe dar el Estado.

“Un tema es qué es una universidad pública y otro qué universidades ameritan tener financiamiento del Estado, no me cabe duda que hay algunas que lo merecen, pero no por eso vamos a confundir lo que es una universidad del Estado”, comentó el rector de la U. de Chile.