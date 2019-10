Fotos: Las peor vestidas de la Gala del MET 2016

Publicidad























































































La gracia de la Gala del MET es que las celebridades que estén en la alfombra roja sepan interpretar con su vestido el tema que corresponde a la exposición de cada año.

Para eso, las famosas deben investigar y empaparse de lo que se expone anualmente y lograr brillar no solo a través de un look que se ve en todos los eventos, sino también transmitir el espíritu de la gala en particular. Y en “Manus xMachina” debían interpretar la moda y la tecnología.

Lastimosamente, muchas estrellas se fueron por lo simple o lo literal. Por los clichés de moda del futuro de siempre: cosas metálicas, rígidas, robóticas. Parecían hasta disfrazadas. Otras se fueron minimalistas, como si eso fuese algo nuevo (lleva más de 60 años como corriente estética). Otras se decidieron por la artesanía, pero con cosas que ya se habían visto antes. Muchas, como siempre, radiantes. Pero, ¿y la tecnología?

En la galería verán las peor vestidas de la gala.