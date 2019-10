Premier League: Leicester cumple el sueño y se corona

El sueño se hace realidad.

A falta de dos fechas para que termine la Premier League, Leicester cumplió el sueño y se coronó campeón.

Los pupilos de Claudio Ranieri habían empatado 1-1 ante Manchester United el fin de semana y necesitaba que Tottenham no venciera al Chelsea para ser los nuevos monarcas de Inglaterra.

El resultado se dio, pues los “Spurs” igualaron 2-2 con los “Blues”.

De esta forma, los “lobos” marchan con 77 puntos, siete más que el escolta Tottenham, y con dos partidos por disputarse nadie lo puede alcanzar en la cima de la Premier League.

En las redes sociales celebraron el primer campeonato de primera división del Leicester:

Scenes in Jamie Vardy's house right now! #LCFC https://t.co/AW5M8j8hjP

— LiveFootball (@livefootball) 2 de mayo de 2016