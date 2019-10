Publicidad







El presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, el diputado PPD Jorge Tarud, desestimó los dichos del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, quien aseguró que es “inocente” y que la investigación en su contra es a partir de “informaciones falsas”.

“Claramente toda persona dice que es inocente. Hemos visto casos de políticos que negaron todos los hechos, asegurando que eran inocentes, y después en los Tribunales y en los medios de comunicación reconocían su culpabilidad”, señaló.

El parlamentario indicó que “evidentemente siempre está el beneficio de la duda, toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario, eso es claro en nuestro estado de derecho, pero ciertamente es una declaración cortísima, que no convence a nadie. El sueldo que recibió por cerca de cuarenta años de trabajo no se condice con un patrimonio de 3 mil millones de pesos”.

Consultado por la reacción de la Presidenta Michelle Bachelet, quien se mostró “sorprendida” frente al caso Fuente- Alba, el legislador expresó que “la responsabilidad principal y quienes informan a los Presidentes de la República son los Ministros de Defensa. Son ellos los encargados de que los nombramientos recaigan en las personas más idóneas para los cargos, que tengan su historial intachable en todo sentido, no sólo en su carrera militar, sino que también claridad en su situación patrimonial”.

“Es por esta razón que hemos tomado la decisión como Comisión de Defensa, de invitar a los ex ministros de Defensa, Francisco Vidal, Jaime Ravinet, Andrés Allamand y Rodrigo Hinzpeter, para que den las explicaciones necesarias de por qué nunca se investigó el patrimonio del ex comandante en jefe de Ejército, a pesar de la compra continua de autos de lujo y propiedades”, afirmó.

Por otro lado, el diputado del PPD señaló que la comisión decidió invitar al comandante en Jefe de la Armada, junto con el Contralor General de la República para dar cuenta de un informe de la Contraloría que arroja irregularidades en compras hechas desde la Armada.

“Se han hecho licitaciones pero siempre ha sido adjudicadas a la misma empresa, y tres veces más caro que el precio de mercado. Por lo tanto, necesitamos explicaciones muy claras por parte del comandante en jefe, y el mismo contralor manifestó su interés por venir a la Comisión”, concluyó Tarud.

PUB/CM