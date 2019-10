Publicidad













En Paraguay se llevó a cabp un inusual certamen de belleza, “Miss Gordita”, Un certamen de belleza que celebra los kilos de más de sus participantes.

El concurso fue idea del brasileño Michael Beras. “Creí necesario abrir un espacio para las mujeres sin las obsesivas medidas corporales 90-60-90, pero que son personas maravillosas”. El objetivo del certamen no es alabar el sobrepeso, sino terminar con los estereotipos que demandan que todas las mujeres sean delgadas para ser consideradas bellas.

La ganadora de la corona fue Romina Verna, de 23 años y 95 kilos (209 libras).

“Tuve una noche de princesa”, declaró la joven. “Aunque intenté bajar de peso, me fue difícil. ‘Entonces, me dije a mí misma: ‘Romina, eres hermosa, no te sientas incómoda””.explicó la ganadora del concurso.

Las guapas mujeres desfilaron en bikini y traje de noche.