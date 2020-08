Eddie Redmayne recibió a su primer hija como regalo del Día del Padre

[gallery link="file" ids="1432291,1432346,1432423,1432509,1432514,1432520"]

Eddie Redmayne, no podría tener una mejor celebración por el Día del Padre, pues ya tiene en sus brazos a su primer hija, quien recibió el nombre de Iris May Redmayne.



La noticia la compartió el ganador del Óscar a través de una publicación en el periódico británico "The Times". Según este medio, la pequeña nació el miércoles pasado.



“Estoy muy contento. Pero no creo que haya digerido la noticia aún. Acabamos de comprar nuestro primer libro de bebés. Así que ese es el primer paso”, comentó el actor durante la ceremonia de los premios Oscars a la revista People. “Queremos estar sorprendidos. Será una gran sorpresa de cualquier manera. Calculo que parte de esto lo sacaré del libro y parte será simplemente por instinto”, agregó el galardonado intérprete mientras se encontraba en la dulce espera.

Universal Pictures Foto:

Recordemos que la noticia del embarazo de su esposa, Hannah Bagshawe, se dio a conocer durante la entrega de los premios Globos de Oro, cuando Ryan Seacrest le preguntó sobre los rumores de su próxima paternidad y él respondió: "Es verdad".

Meses atrás, el protagonista de "La Chica Danesa" se mostró nervioso por el día en que viera a su hija: "Estoy sudando ahora mismo. Ella está tranquila. Yo no", reveló al portal de noticias de entrenamiento "E! News".

Además de disfrutar de un momeno único en su vida personal, Redmayne se encuentra en medio de uno de los eventos cinematográficos más esperados del año.

El británico de 34 años encabezará el elenco de la nueva película del universo de "Harry Potter", "Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos", en la que dará vida a un célebre magizoólogo que en sus viajes se encontró y documentó una enorme variedad de criaturas mágicas que plasmó en el libro del mismo nombre.



La historia arrancará en Nueva York, 70 años antes de lo narrado en los libros de "Harry Potter". Además, la cinta marca el debut de J.K. Rowling como guionista.

El filme estará dirigido por David Yates, director de cuatro películas de la saga. La película tiene fecha de lanzamiento para noviembre de 2016.