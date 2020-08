Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 20 al 26 de junio

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, lo malos momentos no son eternos y eso implica que lo que no pudo ser puede traer buenas sorpresas, eso sí deben entender que no porque no sean tal como lo desean deja de ser una buena cosa, y recuerden que al ser su carta anual “La Papisa” esto implica que si tienen paciencia las cosas fluirán mejor de lo que imaginan…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que verán algo bueno concretarse esta semana…el Número (19) es el que les corresponde para esta semana y dice que algo afortunado llegará, recuerden que su número anual es (12) así que debe ser algo pendiente aquello que puede llegar…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para ayudarles a sentirse más animados, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás productividad, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, sigue manteniéndose un ambiente tenso y fluyendo energías poco estables a su alrededor, lo que significa serán aún días de tensión y poca estabilidad, ténganse paciencia a ustedes mismos para sobrellevar esta semana, y recuerden que al ser su carta anual “El Demonio” esto implica que se sugiere cargar una rama de canela para ayudarse a atraer buenas energías en este período complejo…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que es importante manejar sus pasiones y no dejarse llevar por la emocionalidad, usen su lógica…el Número (15) es el que les corresponde para esta semana nuevamente y dice que sus afectos pueden estar alterados, es importante no dejar de lado su lógica en todo momento, recuerden que su número anual es (15) por tanto esas emociones inestables se redoblarán…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) nuevamente y les colabora estos días internamente para ayudarles a invertir y transmutar todo lo negativo, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás que son capaces de remontar todo lo complejo, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, hace mucho que su espacio amoroso está como aplacado, o sin las motivaciones adecuadas para llamarles la atención, por estos días alguien aparece y eso les mueve el piso nuevamente, déjense querer, y recuerden que al ser su carta anual “El Carro del Triunfo” esto implica que si ese alguien es bueno se quedará si es negativo las energías que los protegen lo alejarán…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que su vida sentimental y las tentaciones estarán presentes…el Número (6) es el que les corresponde para esta semana y dice que su preocupación por los demás ser manifiesta mucho estos días, recuerden que su número anual es (7) así que apelen a su percepción psíquica para ver más allá de lo evidente…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para ayudarles a ver desde otro plano más místico, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás asertividad y belleza, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, todo aquello que hayan reiniciado tiene buenas posibilidades en la medida que sea equilibrado y no los lastime, si sienten que algo no está bien es mejor alejarse porque realmente pueden caer en la tentación de seguir aun no siendo bueno, y recuerden que al ser su carta anual “El Colgado” esto implica que podrían errar y caer nuevamente en lo que no deben…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que deben estar precavidos y evaluar todo…el Número (3) es el que les corresponde para esta semana y dice que si demoran en tomar una decisión por algo es, recuerden que su número anual es (12) lo que hará estén alertas…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para ayudarles a tener claridad en todo momento, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás brillo, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, después de la tormenta viene la calma y así es como se van a sentir por estos días en los que nuevamente empieza a retornar el equilibrio, será buen momento para empezar a visualizar nuevas siembras en su vida, y recuerden que al ser su carta anual “La Muerte” esto implica que los cambios pueden concretarse…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que es buen momento para evaluar proyectos y seleccionar nuevas metas…el Número (8) es el que les corresponde para esta semana y dice que las vibraciones son muy potentes para iniciar cosas acertadamente, recuerden que su número anual es (13) así que están con las energías listas para enrumbar hacia lo positivo…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para ayudarles a meditar sobre las mejores posibilidades, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás están en equilibrio, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, siguen en la etapa de acumular todo aquello que sea necesario para poder iniciar aquello que eligieron, están ordenando aun y deben darse un poco más de tiempo para que todo esté como corresponde, y recuerden que al ser su carta anual “La Templanza” esto implica que la paciencia les colabora para darse los tiempos que requieran y no apresurar…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que la fuerza para seguir la tienen todo depende de ustedes y cuanto aporten para que todo sea mucho mejor…el Número (1) es el que les corresponde para esta semana y dice que para que todo fluya deben ser más tolerantes, recuerden que su número anual es (14) y dice que si no se cierran a sus ideas los cambios pueden darse…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para ayudarles a mantener , y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás mucha naturalidad, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, cuando se tiene la intensión de reconstruirse siempre es importante entender que estamos a las puertas de empezar a ilusionarnos, sean precavidos y analicen todo para que lo emocional no los engañe, y recuerden que al ser su carta anual “La Torre” esto implica que es importante entender que tendrán que escoger solo por una cosa y descartar otra…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que hay que ser más observadores con las instancias inesperadas…el Número (17) es el que les corresponde para esta semana y dice que usen sus experiencias de vida, recuerden que su número anual es (16) así que lo inesperado llega, evalúen…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para ayudarles a poder usar su lógica, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás frescura, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, cuando uno se propone algo es importante entender que las cosas pueden llegar a darse, aunque no necesariamente de la forma que las queríamos, hay que encontrar incluso en eso la parte positiva y agradecer, y recuerden que al ser su carta anual “La Luna” esto implica que les va a costar aceptar las cosas como son…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que en la búsqueda está el camino hacia el éxito…el Número (14) es el que les corresponde para esta semana y dice que hay que chequear lo material porque se vienen cosas, recuerden que su número anual es (18) así que tratar de rescatar lo que se pueda y seguir…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para ayudarles a tener entereza, y que se reforzará con su color anual (Violeta) para proyectar frente a los demás iniciativa, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, siempre luego de no tener claridad aparece la luz de alguna forma, sobre todo si decretamos que así sea, y en este caso el reconstruirse será a cambio de tener que dejar algo o alguien importante, y recuerden que al ser su carta anual “El Mundo” esto implica que podrían sentirse aislados ante la situación…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que el renacimiento se acerca…el Número (20) es el que les corresponde para esta semana y dice que comercialmente aparecen buenas posibilidades, recuerden que su número anual es (21) por tanto dependerá de ustedes emprender en algo que se ve positivo…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para ayudarles a tener la fuerza para los cambios, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás audacia y vitalidad, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, estos días se presenta un panorama con muchas posibilidades en diferentes ámbitos que les permiten entender las cosas no están estáticas sino con opciones probablemente buenas, y recuerden que al ser su carta anual “La Emperatriz” esto implica que será natural en ustedes ser comprensivos y sensibles…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que se presentan oportunidades y es un buen momento para evaluar nuevas metas y proyectos…el Número (10) es el que les corresponde para esta semana y dice que la energía para hacer cosas está depende de tomar la iniciativa, recuerden que su número anual es (3) y podrían tener dudas, pero ténganse paciencia por si demoran para decidir…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para ayudarles a visualizar un panorama lleno de vitalidad, y que se reforzará con su color anual (Rosa) para proyectar frente a los demás equilibrio emocional, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, vienen de momentos energéticamente con muchas posibilidades de éxito y están entrando en una semana con opciones fuertes en las cuales pueden tener que decidir entre cosas que les interesan y van a tener que soltar aunque no quieran, y recuerden que al ser su carta anual “La Estrella” esto implica que deben manejar sus estados de sensibilidad para no afectarse…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que deben entender que a veces dejar algo o a alguien, aunque lo quieran, pude ser una liberación…el Número (16) es el que les corresponde para esta semana y dice que se vienen posibilidades inesperadas aunque contradictorias, recuerden que su número anual es (17) lo que implica deben aprender a rescatar lo bueno en todo…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para ayudarles a mantener la calma interna, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás armonía en todo sentido, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, buenas vibraciones que atraen muchas posibilidades de poder alcanzar ideales y de alguna manera empezar a concretarlos, sus movimientos fueron adecuados y van a empezar a dar frutos positivos para ustedes, y recuerden que al ser su carta anual “El Sol” implica que es una semana con energías poderosas para alcanzar lo que les haga bien…su Vibración Numerológica de esta semana avisa que las recompensas llegan cuando se actúa bien y esas energías son las que se perciben fluyen…el Número (21) es el que les corresponde para esta semana y dice que solo buena fortuna están atrayendo a ustedes, colaboren para aprovechar este período, recuerden que su número anual es (19) así que incluso en lo afectivo las buenas vibras están…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para ayudarles a no perder el rumbo y actuar fríamente, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás un equilibrio agradable, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…

