La especial motivación de LeBron James para conseguir el título

Cuando LeBron James abandonó a Cleveland Cavaliers, el equipo de su ciudad natal, en 2011 para partir a Miami Heat, a muchos fanáticos se les rompió el corazón y pensaron que nunca volvería. The King partía para buscar un merecido título de la NBA y lo conseguía al año siguiente del arribo a su nuevo club, venciendo a Oklahoma City Thunders en la final de 2012 y siendo elegido MVP.

Luego de otro título más, el cosechado en 2013 tras ganar con Miami Heat a San Antonio Spurs, y la final perdida ante los Spurs en 2014, James tomó la decisión de volver a su ciudad natal para vestirse nuevamente la camiseta de Cleveland Cavaliers.

Muchos consideraron su cambio de equipo como un error, pero The King tenía en mente darle un título a su ciudad, quienes no celebraban un campeonato profesional en deportes desde 1964, cuando los Browns ganaron la NFL.

Aunque nadie daba un peso por el equipo del estado de Ohio, James no se sacó de su mente la final y la alcanzó en su primera temporada tras su retorno, pero los Golden State Warriors, de la mano de Stephen Curry, vencieron en la final de 2015 con un 4 a 2 en la serie.

Sin embargo, el alero no se dio por vencido y en la temporada 2016 salió más inspirado que nunca para conseguir nuevamente la final. La determinación dio frutos y Cleveland Cavaliers nuevamente se enfrentó en la definición de la NBA a los Warriors de Curry, pero esta vez salieron victoriosos tras vencer en un emocionante séptimo partido y le dieron el primero título al club formado en 1970.

Con su tercer título consagrado y un nuevo trofeo de MVP de la final, LeBron James reveló una de las especiales motivaciones que tuvo para ganar: callar las bocas de quienes consideraron un error su retorno a Cleveland Cavaliers.

“Cuando decidí irme de Miami, pese a que no voy a decir nombres, hubo personas en las que confiaba y con las que cree relaciones en esos cuatro años que me dijeron que estaba cometiendo el error más grande de mi carrera. Eso me dolió. Sé que era un tiempo emotivo para ellos porque me estaba yendo, pero ahí estuvo mi motivación”, reveló el jugador en conversación con espn.com. El nuevo anillo es el mejor tapa bocas que encontró The King.