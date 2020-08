Este bebé sobrevivió al nacer con el cerebro fuera de la cabeza

Publicidad





















¿Milagroso? Sierra Yoder solo tenía 22 semanas de embarazo cuando fue con su marido, Dustin, un ultrasonido de rigor. De esos que solo eran para determinar el sexo del niño. Pero los dos quedaron en shock cuando el doctor la envió a donde un neurocirujano.

El galeno tenía razones para eso: el niño fue diagnosticado con encefalocelia, una condición que afecta a uno de cada 10 mil bebés, causando que parte del cerebro se forme fuera del cráneo, como si fuese una bolsa aparte de este.

Ante tal condición, los doctores fueron claros. El niño no podía vivir mucho. Milagrosamente, hoy está en su casa, luego de una cirugía que se hizo para revertirle el problema. Ahora su cerebro está dentro de su cráneo.

“Si él sobrevive no podrá hacer nada. No tiene esperanza de todos modos”, les dijeron los doctores a los padres, que llegaron a agenda un aborto, pero decidieron no seguir adelante con el procedimiento. “No pude hacerlo”, dijo Yoder. “Solo pensé que esto no iba a salir de la manera en que ellos pensaban”.

A ellos les tocó luchar contra eso. Los doctores incluso les dieron información sobre funerales cerca de su casa, para prepararlos para el posible fallecimiento del niño si se moría apenas nacía. Compraron ataúd y para Halloween, solo tenían eso para recibirlo.

Bentley nació y tardó 36 horas en responder. Los doctores les recomendaron a sus padres llevárselo para la casa. El niño luchaba por respirar y los especialistas creían que moriría. Pero él no lo hizo. A sus cuatro meses, el niño vivía y estaba usando el resto de su cerebro.

Como la masa no podía ser removida, ellos decidieron consultar con una segunda opinión para ver qué podían hacer por su bebé. Por eso lo llevaron al Hospital Infantil de Boston, donde se pudo imprimir un modelo 3D de su cráneo para ver como se podía hacer cirugía.

Los cirujanos detrminaron que debían expander el cerebro de Bentley para que pudiera volver al cráneo. Lo cortaron veritcalmente y pusieron láminas para mantenerlo temporalmente abierto. La cirugía tuvo lugar el 24 de mayo, luego de que se examinara que el cráneo de Bentley podía aguantar el procedimiento. En este había el procedimiento de que la parte sobrante se rompiera, pero las seis horas de la cirugía tuvieron éxito y Bentley se fue a casa unas semanas después.

Todavía le sale líquido de la cabeza. Sus padres no saben cómo será su futuro, pero dicen que tendrá una vida provechosa. “Estamos felices de estar en casa con nuestro bebé sano. Nunca nos rendimos y siempre estaremos agradecidos con quienes lo atendieron.”, dijeron al portal Cosmopolitan.