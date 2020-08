Islandia, la hazaña de un país con 100 futbolistas profesionales

Publicidad





















El sorprendente pase de Islandia a los octavos de final de la Eurocopa de fútbol desató la euforia en la isla atlántica, hasta tal punto que puede influir en el desarrollo de las elecciones presidenciales que se celebran este sábado, según manifestó hoy un politólogo a la radio local RUV.

“Sabemos que miles de islandeses se encuentran en Francia y ya hemos escuchado que muchos prolongaron su estadía allí”, dijo Baldur Thorhallsson, en vista de que la selección islandesa avanzó el miércoles a la ronda eliminatoria del torneo continental, donde el lunes se medirá a Inglaterra.

Tras vencer 2-1 a Austria en la última jugada del partido en el Stade de France y asegurar el cupo a los octavos de final con su segundo lugar en el Grupo F, el defensor Kari Arnason dijo: “Es increíble que haya 10.000 hinchas de Islandia aquí. Conozco al 50 por ciento de la hinchada, es como festejar con tu familia”.

Pero también en Islandia, con una población total de 300.000 habitantes, miles de aficionados se reunieron en la plaza de Ingolfstorg, en el centro de la capital Reikiavik, para celebrar el histórico triunfo. Es que no siempre se ve que una selección debutante avance a octavos de final y más aún, desplazando a Portugal al tercer lugar de su zona.

La euforia y locura de los islandeses era total y así lo dejó en claro el relato del agónico gol islandés ante Austria en la voz del periodista Gudmundur Benediktsson. “Theodor Elmar, está solo. Solo contra tres. Tres contra dos. Emmi, ¡entra al área! ¡Entra al área! Emmi. ¡Sí! ¡Sí! (anota el gol). ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos ganando esto! Estamos entre los últimos 16. Estamos entre los últimos 16. Le hemos ganado a Austria“, dijo a los gritos el relator tras el tanto de Traustason en la última jugada del partido.

“Mi voz se ha ido, pero no importa. Pasamos. Anotó Arnor Ingvi Traustason. Islandia dos Austria uno. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Terminó el partido. ¡Nunca, nunca me he sentido tan bien! Arnor Ingvi Traustason aseguró a Islandia su primera victoria en la Eurocopa. Gracias por venir, Austria. Gracias por venir”, exclamó para cerrar su relato.

El relato de Víctor Hugo en modo relator de Islandia. Gol sobre la hora, clasificación histórica. Crack. pic.twitter.com/gUKP2g7pcT — Javier Saul (@dr_javi) 22 de junio de 2016

El triunfo abrió un nuevo capítulo en la historia del fútbol y añade una nueva dimensión a la isla en el Atlántico Norte, normalmente conocida por sus maravillas naturales, como los volcanes, las casacadas y los cuentos, pero no por su escasas páginas en los libros del balompié

El primer ministro, Sigurdur Ingi Johannsson, quien vio el partido en París, no pudo contener su orgullo. “No hay palabras para describir este logro. Es la primera vez que un equipo de fútbol masculino está en un gran torneo. Las mujeres ya lo habían logrado, pero aquí se ha escrito un capítulo importante en la historia del deporte de nuestra nación”, destacó el jefe de gobierno islandés.

“Creo que después de hoy van a cambiar el feriado nacional en Islandia“, que normalmente es el 17 de junio, bromeó el segundo entrenador Heimir Hallgrímsson.

Por su parte, el diario online “Morgunbladid” tituló: “Islandia avanza después de un partido increíble”, mientras que el matutino “Visir” resumió: “Una victoria increíble de nuestros chicos en París”.

“He participado en partidos importantes en mi carrera, pero ninguno se compara con el de hoy. Este es nuestro momento“, dijo el delantero Eidur Gudjohnsen, de 37 años.

Es que el logro no es menor para una Islandia que tiene apenas 23.000 jugadores federados, 100 jugadores profesionales y ninguno de los 23 del plantel en Francia juega en la liga de su país.

El técnico de Islandia, el sueco Lars Lagerback, que se hizo cargo de la selección en 2012 pero no la pudo clasificar a Brasil 2014 dijo que su plantel “realmente se merece esto”. “Nuca perdí contra Inglaterra, así que veremos si continúa así”, dijo Lagerback a la televisión de su país después del partido. El técnico de 67 años llevó a Suecia al Mundial de 2002 y 2006 y luego clasificó a Nigeria para e 2010.

Islandia parecía, al menos en el papel, llegar a la Eurocopa de Francia con sólo la misión de participar, pero en la pequeña isla sabían que podían hacer algo más y así lo demostraron en la fase de grupos tras quedar invictos en el segundo lugar y desplazar a Portugal, con quienes empataron, a la tercera ubicación. Ahora, buscarán seguir sorprendiendo en los octavos de final ¿Podrán los Vikingos derribar a Inglaterra?