Amanda Seyfried enseña de más en sesión de fotos

That was not a vagina it was a Cosabella nude, lace thong. pic.twitter.com/DGzLDyswJJ — Amanda Seyfried (@AmandaSeyfried) 24 de junio de 2016

[gallery link="file" ids="1432065,1432082,1432092,1432102,1432120,1432139,1432171"]

La modelo Amanda Seyfried mostró su zona íntima durante una sesión de fotos en París para la firma "Givenchy".Las imágenes fueron tomadas en uno de los más famosos puentes de la capital francesa, el Pont du Carrousel.

Al parecer el viento y su pose tan despreocupada no estuvieron de su lado y le hicieron mostrar más de la cuenta.

La actriz que apareció en "Mean Girls" posó con un ligero y corto vestido rosado, y unas zapatillas color crema que le brindaban un aspecto tierno y delicado. Todo iba bien hasta que un par de movimientos de la modelo dejaron ver su trasero.

Grosby Group Foto:

Fue hasta después de un rato que la también cantante se dio cuenta de que estaba mostrando mucha piel y se cubrió con la mano. Mientras tanto, varias personas, entre ellos los paparazzi pudieron captar este bochornoso momento.

Grosby Group Foto:

Tal suceso ocurrió el pasado jueves y desde entonces varios medios de comunicación han calificado su descuido como uno de los peores del año, ya que no llevaba ropa interior y dejó todo al descubierto.

Actualmente la estadounidense tendrá que enfrentar los comentarios en redes sociales, entre los que destacan: "Después de ver a Amanda así me enamoré más de ella", "¡Qué descuido el de la modelo, lo enseñó todo!" y "Pobrecita, se olvidó de su ropa interior al salir" son algunos de los que se publican en Twitter.

Al respecto, ella trató de defenderse de los "haters" mencionando que no estaba desnuda y que realmente se trataba de una lencería llamada Cosabella nude.

"Esto no significa que no me sienta perturbada por el hombre que tomó estas fotos. Con ropa interior o no, sigue siendo mi falta", compartió en Twitter.