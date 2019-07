La escandalosa sequía de goles de Argentina en finales

Publicidad































Lo que le ocurre a la Selección de Argentina ya es preocupante.

Una vez más la “Albiceleste” se quedó en la orilla de un campeonato internacional y fue derrotada en la final de la Copa América Centenario por Chile, desde el punto penal por segunda ocasión consecutiva.

Como una bola de nieve, la crisis de los pupilos de Gerardo Martino cada vez se hace más grande.

Getty Images Foto:

Son 23 años sin que la “Albicelestes” logre levantar un trofeo internacional. La última vez que Argentina se proclamó monarca fue en la Copa América de Ecuador de 1993, fecha en la que se impusieron en la final a México.

Pero esas más de dos décadas sin campeonatos no es la única cifra preocupante. La “Albiceleste” suma 476 minutos sin anotar cuando llega a las finales. La última ocasión que los argentinos lograron penetrar la meta de su rival en la última instancia fue en la Copa Confederaciones 2005, cuando cayeron goleados 4-1 por Brasil.

Fue Pablo Aimar el último argentino que mandó el balón a las redes en una final, en una anotación que cayó al 64′ y solo sirvió para descontar la goleada 4-0 que tenía Brasil hasta ese momento.

Si se suman los 23 minutos restantes de ese encuentro, una nueva derrota 3-0 con el “Scratch” en la Copa América 2007, el empate 0-0 en los 90 minutos y los dos tiempos extras ante Chile en las Copas América de 2015 y Centenario y la derrota 1-0 en tiempos extras ante Alemania en el Mundial de Brasil 2014, se obtiene una gigantesca cifra de 476 minutos (7.9 horas) sin gol para la “Albiceleste” en finales.

Getty Images Foto:

Por si fuera poco a nivel individual, Lionel Messi, el considerado mejor futbolista de los últimos tiempos también sumó otro dato negativo al perder su cuarta final con la Selección absoluta de Argentina; antes cayó en la Copa América 2007, el Mundial 2014 y la Copa América del año pasado.

La derrota provocó que Messi anunciara su retiro de la “Albiceleste”. “Ya está y se terminó para mí la Selección. Son cuatro finales perdidas y no es para mí. Lo busqué y era lo que más deseaba, pero no se me dio y creo que ya está. Es una decisión tomada. Es lo que siento ahora y lo que pienso. Es una tristeza grande que no va a pasar y me toca errar el penal a mí”, dijo Lionel Messi para anunciar la dura noticia para Argentina.