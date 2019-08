Publicidad



La Municipalidad de Santiago informó que en los últimos tres años ha invertido cerca de 12 mil millones de pesos en diversos proyectos de mejoramiento e infraestructura para liceos municipales de la comuna, que incluye, entre otras iniciativas, el nuevo centro extensión y auditorio del Instituto Nacional, cuyo costo asciende a los 5 mil millones de pesos.

Así lo informó el director de la Dirección de Educación Municipal (DEM), Alfredo Alarcón, para referirse a los avances de la actual administración para mejorar las condiciones de estudio de los alumnos, en el contexto de las demandas que ellos han planteado y que ha derivado en la movilización y toma de algunos establecimientos.

“Las puertas del diálogo con los estudiantes han estado abiertas en forma permanente y ha sido una constante de esta gestión de que así sea, y por eso hemos creado instancias como el Departamento de Asuntos Estudiantiles (DAE) o le hemos dado poder resolutivo a los Consejos Escolares, para tener un canal fluido con el alumnado y la comunidad escolar”, dijo Alarcón.

El director de la DEM agregó que “hemos pedido en forma permanente el auxilio a la fuerza públicas para restablecer la normalidad las clases en los colegios en toma, y sin ir más lejos, desde mayo a la fecha, el Instituto Nacional ha sido desalojado en cuatro oportunidades. Por lo mismo, aquí no se puede alegar que desde el municipio no hemos hecho un esfuerzo de buscar restablecer las clases”.

Sobre esto último, recordó que hay un aula virtual, que permite seguir impartiendo materia, para evitar mayores retrasos en el calendario.

“Hemos impulsado un esfuerzo amplio y permanente de fortalecimiento de la educación pública. Hoy ya no se cierran colegios en Santiago, sino que se mejoran los que hay, y rompimos la tendencia a la baja de matrícula, recuperando alumnado. Pero ese esfuerzo es vano si no tenemos el involucramiento de todos los actores. Por lo mismo la pregunta que uno debe hacerse es quién está por mejorar la educación y quién no lo está en lograr ese objetivo”, concluyó.

