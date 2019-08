Real Madrid destronado: Los diez equipos más valiosos del mundo

Publicidad





































Hub Publimetro Tres años tuvieron que pasar para que alguien le quite el cetro a Real Madrid como el equipo más valioso del mundo. Luego que los merengues obtuvieran el trofeo durante tres ocasiones consecutivas en el ranking de la revista Forbes, ahora fueron destronados por los Dallas Cowboys, que quedaron en el primer lugar el listado. En la lista de los 50 clubes más valiosos del mundo creado por la prestigiosa revista estadounidense, el equipo de fútbol americano quedó en la primera ubicación con un valor de 4000 millones de dólares, seguido de los merengues con una tasación de 3.650 millones. El podio lo completa Barcelona con 3.550. Además del hecho que Real Madrid perdió el cetro, es primera vez en cinco años que el fútbol no se ubica primero, ya que antes de los tres años seguidos de los merengues, el trono había sido para Manchester United. Al equipo español no le bastó ganar la Champions League y aumentar su valor en un doce por ciento para derrotar a los Dallas Cowboys. El valor promedio de los 50 clubes que están en este listado de la revista Forbes subió en un total de 25% y ahora es de 2.200 millones de dólares, estableciendo un récord. Revisa el top ten