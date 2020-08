Director y fans de "Suicide Squad" responden duramente a malas críticas

[gallery link="file" ids="1432221,1432227,1432232,1432235,1432240,1432246,1432253,1432261"]

Las primeras críticas a "Suicide Squad" no han sido nada buenas, por lo que la ira de los fans del universo de DC llegó hasta el punto de crear una petición en change.org para cerrar la popular web de críticas de cine Rotten Tomatoes. La solicitud ya suma casi 12 mil firmas.

Debemos recordar que Rotten Tomatoes no redacta críticas propias, sino que sirve para que los usuarios compartan sus opiniones. Así, cada filme recibe un porcentaje de puntuaciones positivas o negativas. A "Suicide Squad" no le está yendo muy bien. Aún no ha sido estrenada oficialmente y ya acumula un 35% de votos negativos.

No solo Rotten Tomatoes ha vapuleado a la cinta. Medios, como "Hollywood Reporter", "ComingSoon" y "Gizmodo", también han sido duros con la película protagonizada por los villanos de DC Comics.

Tampoco es la primera vez que Rotten Tomatoes se encuentra en medio de la polémica. Recientemente, la página llegó a recibir amenazas por publicar varias críticas a la película "Zootopia" que estropearon la puntuación perfecta de 100% que tenía el film. También se ha puesto en duda su credibilidad por publicar buenas críticas sobre el remake de "Ghostbusters".

Y no solo los fans han apoyado a "Suicide Squad", el director del filme, David Ayer, defendió su trabajo con una frase del revolucionario mexicano Emiliano Zapata. En su cuenta de Twitter, el cineasta escribió una frase de este histórico personaje: "Prefiero morir de pie que vivir de rodillas".

Pero su reacción no quedó ahí, ya que después publicó: "Citar a Zapata es mi forma de decir me encanta la película y que creemos en ella. Está hecha para los fans. Es la mejor experiencia de mi vida".

David Ayer ya había tenido una pequeña polémica durante la premier mundial de "Suicide Squad", en Nueva York, el director abrió la boca de más y decidió lanzar un golpe contra Marvel. Un fanático que asistió al evento gritó: “F*ck Marvel!” (¡Jódete Marvel!), y Ayer se contagió del entusiasmo y repitió el insulto frente a todos.



Posteriormente, se tuvo que disculpar. En su cuenta de Twitter escribió: “Perdón por haberme dejado llevar por el momento y decir “f*ck Marvel”. Alguien lo dijo. Yo lo seguí. No fue cool. Respeto por mis hermanos cineastas”.