3 problemas que causó Pokémon Go en su llegada a América Latina

Publicidad















var VideoTV=”b4vC7iyL9r/country/”+nombre_pais(return_pais())+”/section/entretencion/device/Desktop/type/embed/autostart/true/volume/0″;

Casi un mes después de su lanzamiento, por fin llegó la popular aplicación “Pokémon Go” a América Latina. Fue este miércoles cuando comenzó a estar disponible en países de la región como México, Chile, Colombia, Ecuador y Brasil; este último, donde estará en tiempo y forma para los Juegos Olímpicos de Río 2016 que empiezan mañana.

Durante estas semanas “Pokémon Go” ha sido criticado por generar algunos problemas, desde estampidas en Central Park y personas acusadas de invadir propiedad privada, hasta una pareja que perdió la custodia de su hijo de dos años, al que abandonaron para irse en búsqueda de Pokémones.

AP Foto:

Con su llegada a suelo latinoamericano, Pokémon Go también ha protagonizado algunas historias no muy agradables, a continuación les contamos las principales:

1. La ciudad en la que no juegan por miedo a los asaltos

AP Foto:

Caracas, capital de Venezuela, es la ciudad más peligrosa del mundo por la cantidad de homicidios al año, de acuerdo al informe anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una organización civil mexicana.

Es por esto que los usuarios de Pokémon Go se muestran preocupados: “Me da terror sacar el teléfono en la calle, es por eso que no continué jugando. Solo lo intento en espacios cerrados y no es mucho el avance que se puede obtener en el juego”, comenta Johanna Charinga, quien dice solamente haber capturado dos personajes en Caracas, según información del periódico local “El Nacional”.

AP Foto:

2. Operativos policiales en contra de los jugadores de Pokémon Go

En la ciudad de Villahermosa, en Tabasco, México, a más de 700 kilómetros de la Ciudad de México, las autoridades anunciaron que realizarán operativos en contra de los jugadores de Pokémon Go, esto porque además de jugar, los jóvenes se reúnen para tomar bebidas alcohólicas en vía pública y han causado daños a la infraestructura, de acuerdo al periódico local “Excelsior”.

“El uso correcto de los espacios públicos es algo que debe verse bien, pero con orden”, comentó Gustavo Rosario Torres, secretario de Gobierno de la entidad.

3. Gimnasta deberá pagar cinco mil dólares por intentar jugar Pokémon Go en Brasil

El gimnasta japonés Kohei Uchimura confesó que deberá pagar cinco mil dólares en su factura de teléfono, esto, por intentar jugar “Pokemón Go” en Brasil cuando todavía no había sido lanzado. Aparentemente, solamente abrió su app y estuvo caminando en búsqueda de las criaturas, sin éxito alguno, informó el sitio Huffington Post.