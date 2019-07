Interponen recurso por sobrepoblación en centros del Sename

Publicidad





Los trabajadores del Servicio Nacional de Menores (Sename) denunciaron ante la justicia grave sobrepoblación en centros para niños de la Región Metropolitana.

Hasta la Corte de Apelaciones de Santiago concurrieron dirigentes de la Asociación Nacional de Trabajadres del Sename, encabezados por su presidente, Walter Arancibia, e interpusieron un recurso de protección precisando que hay tres centros con sobrepoblación extrema, en Pudahuel, Santiago y San Joaquín.

En relación al centro del Sename en la comuna de San Joaquín, señalaron que hay cerca de 40 niños por sobre el cupo aceptable.

Arancibia hizo una fuerte crítica a los jueces de familia, que continúan enviando menores a los centros sobrepoblados, y dijo que el recurso de protección en en favor de los niños y de los funcionarios de esos centros capitalinos.

También indicó que muchas muertes de menores pudieron haberse evitado “si Salud se hubiera hecho cargo de las patologías graves de estos niños, y no los hubieran internado los jueces de familia en un centro del Sename donde no tenemos las condiciones, donde no tenemos la infraestructura ni el personal adecuado para atender patologías graves y situaciones de crisis, como las que ocurren en muchos centros nuestros”.