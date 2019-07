Publicidad















Las vacaciones de la Familia Obama este año son diferentes. Es el último año de Barack Obama como presidente y en medio de su descanso surgió una polémica: un video de Malia Obama en donde supuestamente se le ve fumando un cigarro de marihuana.

La hija mayor del presidente estadounidense asistió al festival Lollapalooza a finales del mes pasado, donde fue grabada bailando twerking y aparentemente con algo blanco en la boca, lo que sería un cigarro de marihuana, reportó el sitio Radar Online.

Cuando Obama llegó a la Casa Blanca, en 2009, Malia tenía 11 años. Millones de estadounidenses la han visto a crecer, junto a su hermana Sasha, en cada una de las apariciones públicas.

Hasta el momento la Casa Blanca no se ha expresado oficialmente sobre el video ni la asistencia de la joven de 18 años al concierto. No se sabe si existe molestia o incomodidad de parte de Barack Obama, quien en su autobiografía confesó también haber probado la droga en la década de los años 70 y dijo que no fue una buena decisión.

No es la primera que genera un “dolor de cabeza”

El caso de Malia Obama no es el primero de un hijo “polémico” de un presidente. Estos son otros casos:

Jimmy Carter: su hija Amy Carter fue detenida por protestar en contra del apartheid y el reclutamiento de la CIA. Es la activista política más destacada de los niños que crecieron en la Casa Blanca

Ronald Reagan: su hija Patti Davies dejó de utilizar el apellido Reagan en contra de las políticas conservadoras de su padre. Ella se proclamaba en favor del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo y de contra de las armas nucleares. Incluso, posó para la revista Playboy, experimentó con drogas y escribió un libro sobre su familia disfuncional.

George W. Bush: las hijas gemelas del presidente republicano fueron “un dolor de cabeza” para el servicio secreto, relató el periodista Ronald Kessier en su libro sobre la escolta de los presidentes, algo que fue negado por la familia Bush.

América Latina no es la excepción

Enrique Peña Nieto: durante la campaña presidencial de 2012, Paulina Peña retuiteó lo que su novio había escrito en Twitter: “Un saludo a toda la bola de pendejos que forman parte de la prole y solo critican a quien envidian”, en clara referencia a quienes criticaban al padre de la joven. Esto causó una serie de polémicas en contra del aún candidato presidencial.

Juan Manuel Santos: Martín Santos estuvo involucrado en una pelea en la ciudad de Río de Janeiro; días antes de que comenzara el Mundial Brasil 2014.

Michelle Bachelet: Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta chilena, fue investigado por una supuesta evasión de impuestos en la compra de vehículos, la investigación es conocida como “Caso Caval”.