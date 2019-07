Pleno Ciudadano Chile: la app para vigilar el desempeño de los parlamentarios

Publicidad





El Director General de Propulsar, Raúl Rodrigo Pérez Hernández, encabezó el lanzamiento en Valparaíso de la aplicación Pleno Ciudadano Chile, encuentro que contó con la presencia de los senadores Juan Antonio Coloma, Hernán Larraín y el miembro de la Comisión Ciencia y Tecnología, Diputado Ramón Farías; quienes manifestaron todo su apoyo a esta nueva herramienta.

La plataforma tiene por objetivo contribuir a la transparencia en la labor que desempeñan diputados y senadores en nuestro país, tal como ya ocurre en México y Colombia, porque permite una mayor interacción entre los ciudadanos y sus legisladores.

A través de esta app, que puede descargarse gratuitamente desde AppStore y Google Play, los ciudadanos podrán conocer la trayectoria del diputado o senador de su distrito, vigilar su asistencia y desempeño en las cámaras, seguir su agenda legislativa, conectarse con el representante a través de la plataforma en modalidad de chat, conocer que opinan sobre el asunto que les interesa, proponer temas contingentes, establecer contactos, gestionar audiencias y calificar su trabajo, entre otras múltiples opciones.

En resumen, da la oportunidad de vigilar, exigir, contactar y calificar a quien el ciudadano eligió para representarlo y luchar por sus intereses.

Posteriormente el Director General de Propulsar expuso sobre las motivaciones y funcionamiento de la APP, señalando que esto nació de una iniciativa de un ciudadano chileno, el Concejal por San Joaquín José Contreras Silva, quien supo de la plataforma hace algunos meses y solicitó traerla a Chile.

“Esto parte de un chileno, de una necesidad de aumentar los canales de transparencia de los congresistas chilenos con sus representados y de ayudarles también a entender que esto los va a beneficiar, los va a acercar más a sus representados”, aseguró.

Consultado sobre cómo motivan a los ciudadanos a que descarguen la app y a los parlamentarios a inscribirse para responder, dijo que como ciudadanos “a veces solo criticamos, pero no hacemos la parte que nos toca, de informarnos, de estar en comunicación, solicitar cosas y proponer cosas. Hoy el 60% de los usuarios de internet se conectan a través de un celular, entonces si no estás aquí, no estás en ninguna parte”.

El senador Hernán Larraín señalo que aunque para los parlamentarios es voluntario inscribirse, “nuestra intención es que todos podamos utilizarla, porque es una manera de interactuar más directamente con los ciudadanos y facilitar el acceso a la información respecto de lo que realizamos, es un beneficio recíproco”.

A su vez, el senador Coloma dijo que “esta es una gran oportunidad para los parlamentarios de transparentar su actuación en el parlamento, pero también fuera del parlamento, en las actividades propias de representación, que hace mucha falta y también es una gran oportunidad para que el ciudadano conozca más y tenga respuesta de sus propios parlamentarios”.

El Diputado Farías dijo en tanto que “el primer beneficio de esta app es que es portable, y el segundo, es que es una herramienta que te permite total transparencia”, y agregó que permite un diálogo más directo con las personas, porque todos estarán identificados, lo que evitará el “troleo”.

La aplicación será replicada próximamente en Argentina y Estados Unidos en el mes de noviembre.

PUB/VJ