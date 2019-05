El increíble vuelco tras denuncia de secuestro a ex miss Ucrania: esposo descubre la verdad tras su desaparición

Publicidad









El multimillonario italiano Gianluca Cervara se encontraba desesperado tras la misteriosa desaparición de su esposa, la ex miss Ucrania Anna Zaiachkivska.

La pareja se casó en diciembre pasado y esperaba contraer matrimonio religioso precisamente en septiembre, pero al perderse la pista de la mujer, todo quedó en nada y el peninsular decidió ir a la policía a estampar una denuncia.

Sin embargo, la búsqueda trajo un resultado negativo para el hombre, pues halló a su cónyuge en Nueva York de vacaciones con su amante, tras encontrar unas fotografías en Instagram.

“No parece estar triste en lo más mínimo. Sólo puedo decir que ella no es lo que parece”, sostuvo en declaraciones consignadas por el diario italiano La Repubblica.

Ante esto, adelantó que iba a demandar a la mujer por violar el acuerdo prenupcial, acusándola también del presunto robo de 6,500 dólares y un smartphone de su casa.

En tanto, desde el entorno de Zaiachkivska optaron por defenderla, asegurando que ella decidió viajar de vacaciones a Estados Unidos con dos amigos para escapar de Cervara.

Esto fue confirmado posteriormente por la ucraniana. “Me levantó la mano. La primera vez que pasó me fui con mis padres. Pero Gianluca fue a buscarme y le di una segunda oportunidad. Durante una discusión me dio una cachetada y no lo soporté más”.

“Decidí dejarlo, pero después cambié de opinión. Tuve dolor de cabeza durante una semana (por el golpe) pero a él no le importó. Finalmente hice cambios en mi vida porque me cansé de vivir en una jaula de oro y me escapé”, remató.

