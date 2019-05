Trump vs Clinton: Los memes que dejó el debate presidencial

No hay plazo que no se cumpla. Esta noche se dio el primer debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump y no se salvó de los memes.

El encuentro ocurrió en la Universidad Hosftra, en medio de estudiantes e invitados de ambas campañas. El formato es sencillo. Ambos candidatos estuvieron frente a frente durante 90 minutos, y tuvieron seis segmentos de 15 minutos cada uno para discutir tres temas: “La dirección de América; “Lograr la prosperidad y “La seguridad de América“.

Cada uno de los temas mencionados se discutirá durante aproximadamente media hora.

Lester Holt, presentador de la cadena NBC News, será el moderador.

Además, cada segmento con una pregunta y cada candidato tendrá hasta dos minutos para responderla.

También, cada participante tendrá tiempo para replicar al otro candidato.

Uno de los chistes más recurrentes fue el “sufrimiento” de tener que votar por alguno de los dos candidatos para que se convierta en el presidente número 45 de Estados Unidos, por lo tanto ofrecieron juegos de tomar.

Make Wine Great Again #debatenight ?? A photo posted by Amanda Lewis (@xoael) on Sep 26, 2016 at 4:54pm PDT

En la galería de fotos les mostramos algunos de los memes más divertidos que han destacado en redes sociales.

La importancia del primer debate presidencial

El debate más visto en la historia de Estados Unidos ocurrió este lunes en la noche. Hillary Clinton y Donald Trump estuvieron cara a cara, durante 90 minutos, en el auditorio de la Universidad Hosftra.

Aún no se sabe cuántos televidentes observaron al republicano y a la demócrata; sin embargo, las estimaciones más conservadoras apuntan a que serán 100 millones de personas. El debate más visto hasta el momento fue el de Ronald Reagan y Jimmy Carter de 1980.

Faltan 43 días para la elección presidencial del 8 de noviembre. Las encuestas están tan cerradas que declaran un empate técnico entre ambos candidatos. Según USA Today, el 42.6% de los estadounidenses votarían por Hillary Clinton, mientras que el 41.1% apoyarán a Donald Trump.

Por otro lado, en los próximos días surgirán nuevas encuestas para conocer el verdadero impacto del primer debate presidencial.

En general, de acuerdo a CNN, cada debate ha cambiado drásticamente las encuestas de preferencia. En esta ocasión aún quedan dos debates en la lista; más el debate entre vicepresidentes.

Para concluir, el siguiente debate será el próximo 9 de octubre; en Washington. Por lo tanto, el escenario que este debate deje en los siguientes días cambiará.