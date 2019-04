Las fotografías de formaciones más extrañas del fútbol

Nadie le encuentra explicación, pero Gales ha dado que hablar con la extraña forma de pararse para la fotografía oficial. Si ya habían sorprendido en el partido ante Austria con siete jugadores en la fila de abajo y cuatro arriba, ante Georgia volvieron a llamar la atención con ocho jugadores abajo y tres arriba.

“No sé de qué me hablas”, dijo Gareth Bale entre risas al ser consultado por la particular forma de pararse para las instantáneas. Sin embargo, esta práctica no es nueva en Gales y ya la habían practicado en menor escala hace un tiempo.

Pero al momento de hablar de formaciones raras, Ruanda lleva la delantera. Desde que la selección sorprendió en 2002 con una insólita forma de fotografiarse, los experimentos no paran. En aquella ocasión, los jugadores de la fila de arriba miraron hacia un costado, mientras que los de abajo se inclinaron levemente e hicieron un “trencito”.

Con este antecedente, fueron los equipos los que empezaron a copiar el particular estilo. El Mukura Victory, Paralamas, Rayon, todos equipos ruandeses, y la propia selección fememina de Ruanda han innovado en las formaciones.

Es así como se ha podido ver a jugadores de la fila de abajo agachados mientras se toman de la mano y se miran de frentesólo el arquero comandando la primera línea. Una extraña costumbre que tomaron en Ruando, pero que ha servido para llamar la atención.

Pero no sólo en Ruanda se han visto estas insólitas formaciones, sino que en el Congo comienzan a replicarlo. Por ejemplo, Mazembe colocó sólo al portero abajo y todo el resto del equipo formó un semicírculo a su alrededor.

