12 grandes futbolistas que no creerán que siguen activos

A pesar de que ya cuentan con varios años, aún continúan demostrando su gran calidad en el terreno de juego profesional Así como el balón no deja de rodar, la vida no se detiene. De esta manera, hay algunas estrellas que brillaron hace apenas algunos años, pero ahora se encuentran alejados de los reflectores. Sin embargo, a pesar de ya no jugar en las selecciones o de las mejores ligas de Europa, aún juegan fútbol profesional. Por ejemplo, Didier Drogba ganó todo con el Chelsea entre 2005 y 2012. El máximo exponente del fútbol de Costa de Marfil se convirtió en un referente de los “Blues” en la década pasada. Drogba levantó tres Premier League, cuatro FA Cup, dos Community Shield y dos Carling Cup. Además, en 2012, Didier se proclamó campeón de la Champions League. Pero una vez que terminó su ciclo en Chelsea, decidió viajar alrededor del mundo. Su aventura comenzó con el Shangái Shenhua de China, donde solo disputó 12 partidos Después jugó dos campañas en Turquía con el Galatasaray. Tuvo un breve regreso con Chelsea en la temporada 2014-2015, en la que solo tocó las redes en siete ocasiones. Y ahora forma parte del Montreal Impact, club que forma parte de la Major League Soccer, de Estados Unidos y Canadá. Otro africano que se adapta a cualquier tipo de fútbol es Samuel Eto’o. El camerunés también formó parte del Chelsea, aunque solo fue “Blue” en la campaña 2013-2014. Su anterior club había sido el Anzhi Majachkala, en el que permaneció tres años. Pero desde 2015 es el delantero letal del Antalyaspor de Turquía. Desafortunadamente para Eto’o su combinado no marcha bien en la campaña y se encuentra en antepenúltimo lugar de la tabla general. Miren en la galería a 12 grandes futbolistas que de forma sorpresiva siguen en activo.