El diputado UDI Felipe Ward salió al paso de las críticas vertidas desde la Nueva Mayoría contra el ex presidente Sebastián Piñera, luego que se indicara que el otrora mandatario invirtió mediante la empresa Bancard en una pesquera peruana que obtuvo beneficios económicos tras el fallo de La Haya que benefició a la nación limeña por sobre Chile.

Al respecto, el parlamentario aseguró que dichas voces emanadas desde el oficialismo “son muestra del pánico de la Nueva Mayoría a perder el poder”.

Sobre las presuntas irregularidades que se le atribuyen al ex mandatario, Ward señaló que “las explicaciones dadas por el ex presidente Piñera fueron contundentes, serias y verdaderas. Por tanto, si quieren seguir con este “show” la ciudadanía los seguirá castigando electoralmente, pues lo único que buscan es dañar la imagen de un presidente que hizo crecer al país, a diferencia de este gobierno que tiene a Chile sumido en el desempleo y en un paupérrimo crecimiento”.

“En el momento que actualmente atraviesa el país, con un paro del sector público y con un evidente desgobierno, no es razonable darse gustos y desprestigiar aún más la labor política cuando resulta evidente que la denuncia contra Sebastián Piñera no tiene ningún fundamento, pues no existe irregularidad alguna”, finalizó.

