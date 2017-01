Marcelo Díaz: "El recambio va a venir, no pretendemos jugar hasta los 50 años"

El Gráfico Chile

La incertidumbre reinaba en la previa del debut de la China Cup donde una Roja llena de suplentes y nuevas figuras logró imponerse a Croacia, para así dejar un buen sabor de boca a los analistas. Así también lo vio Marcelo Díaz uno de los inamovibles de Juan Antonio Pizzi y que espera que el recambio generacional que tanto se comenta se de de manera natural.

En una entrevista con radio Cooperativa el jugador del Celta de Vigo valoró el juego del equipo que enfrentó a Croacia y clasificó por la vía de penales: “Hay jóvenes que van a ir creciendo y se van a ir incorporando. Va a depender del cuerpo técnico si decide llevarlos a un proceso o no, pero creo que en algún momento ese cambio de jugadores va a tener que venir porque así es el fútbol”, señaló.

Díaz cree que la escuadra nacional y sus futbolistas adquirieron un nuevo estatus en las últimas décadas, llegando a las mejores ligas del mundo, por eso no habrá problema en el cambio generacional.

“Chile tiene muy buenos jugadores, tanto a nivel local como internacional. Creo también que el recambio en algún momento va a venir, nosotros no pretendemos jugar hasta los 50 años en la selección, pero eso va a suceder a medida que los jugadores vayan demostrando su capacidad para estar en la selección”, recalcó.

La estadística advierte que cuando Marcelo Díaz no está, la Roja se reciente, sin embargo para el ex azul la principal característica del equipo nacional es el juego en conjunto.

“Creo que lo que dice la estadística es sólo coincidencia, no creo ser un jugador indispensable. Hay veces que no he estado y mis compañeros han ganado, así mismo cuando faltan otros. Esta selección no se basa en nombres propios, sino en un equipo muy sólido”, finalizó.

GRAF/JR