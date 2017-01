Buses interurbanos: 30% no cuenta con cinturón de seguridad

Los buses son el sistema predilecto por los chilenos a la hora de viajar. La alta demanda de pasajes durante festividades o fines de semana largos han obligado a las autoridades a convertir este sector en el más fiscalizado. No obstante, aún persisten vulneraciones a las normas y se mantienen prácticas que ponen en riesgo a los millones de pasajeros que prefieren este medio.

Según el 10º Ranking de infracciones, dado a conocer este viernes por la Subsecretaría del sector, de los 5.314 buses interurbanos autorizados, 3.719 fueron fiscalizados durante el segundo semestre de 2016. Al 22% de ellos les fue cursada alguna infracción y un 30% aún no posee cinturón de seguridad.

A 22% de los buses les fue cursada alguna infracción durante el segundo semestre de 2016.

AgenciaUno

Entre estos últimos, no existe una brecha significativa de acuerdo al tamaño de las empresas, aunque las consideradas pequeñas (hasta 10 buses) y medianas (de 11 a 50) son las que poseen los peores porcentajes de cumplimiento en instalación de cinturón de seguridad, con un 40 y 38%, respectivamente. Aunque no muy lejos se encuentran aquellos operadores grandes (de 50 a 200) y extragrandes (sobre 200), con 21% y 28%, respectivamente, los que, además, representan casi el 70% del parque total, por lo que el número de buses que no cumplen esta norma es superior en estas compañías (819 versus 595). Incluso, las dos empresas consideradas extragrandes son aquellas con el mayor número de buses sin este equipamiento, con 580 aproximadamente.

El estudio realiza un desglose de las infracciones más comunes, siendo la más habitual el hallazgo de parabrisas que impiden una correcta visibilidad al conductor y la desconexión, o no porte, del dispositivo de de control de velocidad.

La iniciativa incluye un listado con las estadísticas por empresa. Entre las compañías con mayor porcentaje de infracciones, según el tamaño de las mismas, se encuentran: Italmar (100%), Buses Libac (61,4%), Pullman Luna Express (35,7) y Pullman Bus (13,1%).

Revisa el listado de infracciones por empresas aquí.

