Ricardo Lagos y proclamación del PPD: "Dedicaré toda mi fuerza para unir a Chile, incluso a los adversarios"

Esta jornada, durante las elecciones cerradas del Partido por la Democracia, se proclamó como candidato presidencial al ex mandatario Ricardo Lagos. El ex mandatario se quedó con el 92,6% de los votos, derrotando a su contrincante, Jorge Tarud.

Lagos es el segundo candidato de la Nueva Mayoría y competirá directamente con el senador Alejandro Guillier, quien fue anunciado por el PR el sábado pasado.

Tras ser proclamado, y por más de 20 minutos, el ex mandatario expuso algunos lineamientos de su futuro programa de Gobierno. En primer lugar, y ante 400 partidarios, llamó a la unidad nacional, especialmente de la Nueva Mayoría, pidiendo a los votantes que “lo hagan pensando en la patria. Cualquier cambio de esta envergadura requiere de una ciudadanía que respalde”. “Dedicaré toda mi fuerza para unir a Chile, incluso a los adversarios”, propuso.

Lagos contextualizó su discurso recordando los avances de los gobiernos de su conglomerado, tal como la ley de divorcio, el término de los hijos ilegítimos, la creación de un seguro de desempleo y fin al sistema binominal, entre otros temas. “Los progresistas en estos años ha hecho un Chile mejor que el que teníamos. Solo hemos avanzado cuando estamos unidos hasta el final, siempre estando unidos”. Luego agregó “vivo con los mismo sueños de ayer. Sé lo que es fracasar y ponerse de pie para enmendar el camino y aprender los errores”.

El candidato presidencial PPD planteó la necesidad de transformar la crisis actual en una oportunidad para construir futuro. “Vivimos una crisis de desconfianza, donde la relación entre dinero y política es inaceptable”, sostuvo. De hecho, Ricardo Lagos, aprovechó la oportunidad de lanzarle una piedra al ex mandatario Sebastián Piñera, quien se muestra como una de las cartas presidenciable de Chile Vamos. “Lo mínimo es que los candidatos no presenten conflictos de interés. “El candidato de la derecha tiene esa tarea pendiente”, lanzó sacando aplausos de los presentes.

Plataforma virtual

Ricardo Lagos, durante su discurso, habló sobre desigualdad, crecimiento, oportunidades e igualdad de género, entre otros temas. En este marco, propuso un Estado que dialogue con la ciudadanía. “En los primeros 60 días de Gobierno, crearemos una plataforma virtual para que me pueda comunicar con la ciudadanía”, anunció.

También hizo referencia a “crecer y avanzar a una nueva economía. No se puede renunciar al crecimiento, es una necesidad completa. Las familias han progresado en las últimas décadas. Lo que ayer parecía inalcanzable, se ha logrado. El progreso no termina nunca y es propio del ser humano. Chile no puede renunciar al crecimiento, pero tiene que ser sustentable e inclusivo”, advirtió.

En tanto, en relación a la igualdad de género, el ex mandatario planteó que establecerá un mecanismo para que el costo de los planes de salud se divida entre hombres y mujeres. “Es injusto que las mujeres tengan que pagar más en sus planes de salud por estar fértiles”, dijo. Además de ello, respaldó las tres causales del aborto, uno de los caballos de batalla del actual Gobierno de Michelle Bachelet. “Reconozco el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y las tres causales de aborto”, expresó

Además, planteó la necesidad de avanzar el matrimonio igualitario, integración cultural, inmigrantes, tercera edad, pueblos originarios, salud, y seguridad ciudadana.