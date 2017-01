Fiscalía sigue buscando a "Cholito": "Ojalá la gente nos ayude a dar con su paradero"

Una semana ha pasado desde que la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación por la cruel golpiza a “Cholito”. Siete exactos días en que el persecutor del caso, Marcelo Cabrera, quien es experto en temas de maltrato animal y es conocido entre sus colegas como el “fiscal de los perritos”, ya ha realizado gran parte de las diligencias y ha tomado declaración a cinco personas. Todo ello, en el marco de un caso que causó impacto en la opinión pública y que motivó este domingo a una multitudinaria marcha nacional.

Es que el maltrato a “Cholito” no dejó indiferente a nadie, luego de que la golpiza quedara registrada en un video difundido la semana pasada por las redes sociales. Las imágenes, pieza clave en la investigación, puesto que permitió identificar a los agresores, mostró la crueldad utilizada por una pareja, una de ellas Joseline Cataldo, quien la noche del viernes 6 de enero golpeó con un palo la cabeza del perro hasta aturdirlo, en las afueras de la Galería Crystal, de Barrio Patronato. Hoy “Cholito” se encuentra desaparecido, aunque sus agresores declararon ante la justicia haberlo abandonado a su suerte y malherido en un sitio eriazo de Cerro Navia.

El fiscal Marcelo Cabrera, en conversación con Publimetro, entregó algunos detalles del caso “Cholito”.”Ya tomamos declaración a 5 personas, entre ellas el testigo que grabó el video. Esperamos terminar las diligencias esta semana, que son importantes y que tomarán más tiempo. Luego, estaríamos en condiciones de pedir fecha para la audiencia de formalización por maltrato animal. Queremos tener todos los antecedentes y unir algunos cabos sueltos antes de la audiencia”, adelantó.

Sin embargo, según el persecutor, aún está la incógnita del paradero de “Cholito”. “No podemos determinar si está vivo o muerto. Sabemos que fue aturdido y trasladado en una frazada hasta un sitio eriazo de un sector cercano a Cerro Navia. De hecho la Bridema fue al lugar, encontró la frazada, pero no pudieron dar con el perro. No sabemos qué le paso. Si logró caminar por sus propios medios o si alguien se lo llevó. En lo concreto, desde el punto de vista de la investigación, el perrito no aparece”, dijo el fiscal Cabrera.

Buscando a “Cholito”

Cabrera explicó que el hallazgo del can no es relevante para realizar la futura formalización, puesto que el artículo 291 bis sanciona actos de maltrato o crueldad animal, mientras estos actos puedan ser acreditados.

“Esto no implica que tengamos el caso resuelto ni que no ayude a que tengamos a Cholito en nuestro poder. Con las declaraciones de la denunciante, los imputados y el video estamos en condiciones de afirmar que el relato más las imágenes configuran un maltrato animal”, aseguró el persecutor, quien el año pasado tuvo que enfrentar otros dos casos de maltrato animal en su zona, entre ellos, el perro “Polaco”, quien fue quemado con agua hirviendo.

Pese a ello, el fiscal comentó que “encontrar a Cholito nos ayudaría mucho. Fundamentalmente, nos ayudaría a corroborar el relato que tenemos de los testigos y los imputados con respecto al maltrato que se le dio”, aseguró.

Es por este motivo que Cabrera hizo un llamado a la ciudadanía para que informen a la fiscalía sobre cualquier dato del paradero del perro. “Me gustaría hacer un llamado a la gente para que nos ayude a encontrar a Cholito, algún dato de su paradero. Sé que hay brigadas animalistas de búsqueda por el sector, pero no han encontrado nada”, solicitó el fiscal.

AgenciaUno