Insólita amenaza de Payet al West Ham: “Si no me venden, me romperé los ligamentos cruzados a mí mismo”

El talentoso jugador francés Dimitri Payet está buscando su salida de West Ham desesperadamente. El francés manifestó su deseo de emigrar del equipo londinense, y ya no forma parte de los planes de Slaven Bilic, DT del conjunto de los Hammers.

Según el ex jugador de Lille, los dirigentes del equipo de la Premier League no quieren dejarlo partir a otro club, ya que es uno de sus principales elementos.

“Juro sobre la cabeza de mi pene que nunca volveré a vestir la camiseta del West Ham. Si no me venden, me romperé los ligamentos cruzados a mí mismo. Soy un ser humano, tengo derecho a elegir mi futuro. Y mi futuro lo veo en el Marsella“, aseguró el seleccionado francés.

“Estoy escandalizado por que no hagan lo que les pido. He ayudado en gran medida al West Ham desde que llegué y me podrían dar las gracias aceptando mi venta. Es lo mínimo“, añadió Payet.

El jugador de West Ham tendría un acuerdo con Olympique de Marsella por alrededor de US$24 millones, club donde estuvo entre 2013 y 2015, donde coincidió con Marcelo Bielsa.

GRAF/FBC