Alcaldes y vecinos exigen al Gobierno que apure Metrotrén a Melipilla: "No podemos seguir esperando"

“El Melitrén no sólo potenciará la comuna sino que además mejorará la calidad de vida y económica de nuestros vecinos. Actualmente, los traslados en los buses, por los tacos en la Autopista, tardan más de dos horas a Santiago. La gente nunca sabe a qué hora va a llegar a su trabajo y, luego, de vuelta, a su casa. Ya no podemos seguir esperando. Seguiremos insistiendo hasta que se concrete”, dijo ayer el alcalde de la comuna de Melipilla Iván Campos.

El edil, en conversación con Publimetro, explicó que los vecinos de las provincias de Talagante y Melipilla están molestos y decepcionados porque ya han pasado 17 años y el proyecto Metrotrén a Melipilla, conocido como Melitrén, aún no ve la luz. Y la frustración no es menor: desde el año 2.000 que esperan que se concrete el anuncio de la empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), de unir las provincias de Santiago y Melipilla a través de una línea férrea de 61 kilómetros, beneficiando con modernas estaciones en las comunas de Maipú, Alhue, Isla de Maipo, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte y Melipilla, entre otras comunas.

La falta de un transporte público hacia estas comunas, según el alcalde de Alhué Roberto Torres, ha desencadenado un grave perjuicio económico en los vecinos, puesto que diariamente tienen que desembolsar, sólo para llegar a Estación Central, una suma de $6.000 pesos, ida y vuelta. “El Melitrén no solo es un anhelo de los habitantes de Alhué, sino que de toda la provincia. Aunque vivimos dentro de la Región Metropolitana, tenemos que desembolsar una alta suma de dinero cada vez que viajamos a la capital. Lamento que siempre se piense solo en la gente de Santiago, que tienen transporte subsidiado, y no en quienes vivimos en la zona rural, que en rigor, no tenemos nada”, dijo Torres.

Ante esta situación, el alcalde de Talagante, Carlos Álvarez, llamó a la autoridad a tomar una posición clara frente al tema. “Vivimos en la incertidumbre de saber si va o no va el proyecto. Nuestra realidad es que no contamos con ningún subsidio y nuestros vecinos tienen que desembolsar altas sumas de dinero para transportarse a sus trabajos. Tampoco contamos con más alternativas, o es el Melitrén o es el Melitrén. Acá no solo hay un problema de inequidad social y económica, sino que además territorial”, sostuvo.

Voluntad política

En 2013, vecinos de la comuna de Melipilla reunieron 40 mil firmas solicitando la reactivación del proyecto, iniciativa a la que se sumaron autoridades y habitantes de todas las comunas que contempla el trazado, sin importar el color político. El movimiento, que despertó el interés nacional, obligó a que el entonces Presidente Sebastián Piñera tomara cartas en el asunto y en compañía de su Ministro de Transportes Pedro Pablo Errázuriz y del presidente de EFE del momento, Joaquín Brahm, anunciaran públicamente una millonaria inversión de 600 millones de dólares para el proyecto, colocando como fecha de inicio de la operación el año 2016.

“El Metrotrén ha sido un engaño para todos, una promesa incumplida por el ex Presidente Piñera y por el actual Gobierno de Bachelet. Como vecinos hemos sido ignorados, y no hemos visto ningún avance en el actual gobierno, ya que el Ministro de Transportes Andrés Gomez-Lobos, ni siquiera nos ha recibido. Estamos preocupados, porque hoy no se puede asegurar la llegada del Metrotrén a Melipilla, no tenemos información y no se ve movimiento en el proyecto”, alegó la presidenta del movimiento “Yo quiero Metrotrén para Melipilla”, Hilda Martinez.

Para el ex alcalde de Melipilla y presidente de la Asociación de Municipios Centro Costa Mario Gebauer existiría una falta de voluntad política del Gobierno. “Estoy molesto y decepcionado con la línea que ha tenido este proyecto, siento que una vez más nuestras autoridades piensan solo en quienes viven dentro del anillo Américo Vespucio y se olvidan de los habitantes de las comunas rurales de las provincias de Melipilla y Talagante que gastan hasta un 40% de su presupuesto en traslados diarios”, expresó Gebauer.

La importancia del proyecto, según Gebauer, radica en la reivindicación de la equidad social en la inversión pública, ya que abre una puerta al justo derecho a la integración de las comunas rurales para quienes el Transantiago es inaccesible. “El Melitrén transportará 30 millones de personas al año con un valor pasaje más barato y mejorará la calidad de vida de nuestros vecinos de las zonas rurales de la Región Metropolitana. Hoy se pagan precios extremadamente altos, los que no están subsidiados, en una clara muestra de inequidad y de que existen chilenos de primera y segunda clase”, explicó Gebauer, uno de los principales impulsores del proyecto.

Impacto ambiental

La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) informó ayer a Publimetro que el proyecto Santiago-Melipilla no se encuentra paralizado, sino que bajo análisis. “El proyecto concluyó su etapa de ingeniería básica y de detalle y se encuentra en evaluación de su Estudio de Impacto Ambiental por parte del SEA. Dentro de dicho proceso, actualmente la empresa está elaborando las respuestas de las observaciones recibidas en el primer ICSARA (Informe consolidado de aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones al EIA) que debe ser entregado el 31 de agosto de este año”, informaron.

EFE, además, aseguró que ha sostenido reuniones con los municipios, con el fin de dar respuesta a dichas observaciones. Es así como en los dos últimos meses la empresa ha sostenido reuniones con los municipios de Estación Central, Cerrillos y prontamente continuará con todas las comunas que abarca el proyecto. “Cabe destacar que esta iniciativa requiere como requisito obligatorio la obtención de una Resolución de Calificación Ambiental favorable por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, para continuar con su desarrollo”, expusieron.