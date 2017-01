De la carta de Infantino al video de Zanetti: los saludos que recibió Iván Zamorano en su cumpleaños 50

Iván Zamorano cumplió 50 años y en las redes sociales se le recordó con cariño. Además de los saludos de los hinchas, el planeta fútbol no se olvidó de Bam Bam y entre clubes y figuras del mundo del balompié lo saludaron en su cumpleaños.

Desde una carta de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, hasta un video de Javier Zanetti, compañero en Inter de Milán del ex delantero nacional, fueron algunos de los gestos hacia Bam Bam en redes sociales.

Happy birthday @IvanZamorano9! @MondoFutbolCom pays tribute to the striker as he turns 50 👉 https://t.co/0jpBWUoyKE 🎂 #InterForever #FCIM pic.twitter.com/gSDi84dXcm

— F.C. Internazionale (@Inter_en) January 18, 2017