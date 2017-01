Obama y Trump: las dos caras de la popularidad

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dejará este viernes la Casa Blanca con un alto nivel de popularidad, cercano al que tenía cuando llegó al poder hace ocho años. A diferencia del presidente electo, Donald Trump, quien según los sondeos llega al poder con la popularidad más baja que ha tenido un presidente estadounidense en los últimos cuarenta años.

Según la última encuesta realizada por CNN/ORC y difundido el miércoles, el 60% de los estadounidenses aprueba su gestión, obteniendo así la mejor calificación del mandatario desde junio de 2009.

Obama figura en la tabla de los presidentes con mayor aceptación al fin de su mandato, ubicándose detrás de Bill Clinton (66% en enero de 2001) y Ronald Regan (64% en enero de 1989).

Además, cerca de dos tercios de los estadounidenses (65%) piensa que su presidencia fue un éxito.

Obama, de 55 años, ofrecerá este miércoles una última conferencia de prensa en la Casa Blanca, antes de entregar el viernes el mando a Trump quien se convertirá en el 45º presidente de Estados Unidos.

De acuerdo con un sondeo realizado por CNN y ORC, el 61% de los estadounidense cree que Trump será capaz de crear empleos bien remunerados en áreas muy afectadas por el desempleo.

Al mismo tiempo, un sondeo del Washington Post y la red ABC mostró que 61% espera que Trump haga un trabajo “bueno” o “excelente” en el plano económico.

Sin embargo esta confianza en su capacidad de administrar la economía son excepciones dentro de la visión general que se tiene sobre Trump. El futuro presidente tiene la mitad de la popularidad que tenía Barack Obama cuando se preparaba a asumir la Casa Blanca en enero de 2009, de acuerdo con el Washington Post y ABC.

Trump es menos popular que cualquier nuevo presidente estadounidense en cuatro décadas, desde los años de Jimmy Carter. Dato que se repite en prácticamente todos los sondeos.

Trump, fiel a su estilo, atacó esos sondeos, y recordó que durante la campaña electoral todos las encuestas pronosticaban la victoria de la demócrata Hillary Clinton. “La misma gente que hizo esas sondeos electorales falsos, que estaban completamente equivocados, ahora están haciendo estudios de aprobación. Son tan corruptos como antes”, afirmó en Twitter.

The same people who did the phony election polls, and were so wrong, are now doing approval rating polls. They are rigged just like before.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2017