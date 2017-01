Como Orellana: Otros 10 chilenos que fueron "cortados" por sus entrenadores en sus aventuras en el fútbol extranjero

Fabián Orellana fue alejado del plantel del Celta de Vigo por Eduardo Berizzo por una acción que el argentino definió como “falta de respeto inaceptable”. No es la primera vez que el chileno se ve involucrado en estas situación.

En el equipo gallego también había sido “cortado” en 2013 por Luis Enrique. “No lo veo para estar en el equipo ni tampoco como una posible solución desde el banquillo. Le dije que puede buscar un equipo que le garantice minutos”, había asegurado el actual DT de Barcelona.

El Poeta también tiene antecedentes en Audax Italiano, cuando fue castigado por Pablo Marini. En la selección chilena también fue cortado por Claudio Borghi, por un supuesto atraso tras una tarde libre y también por Jorge Sampaoli, que no lo consideró a pesar de su buen presente en España.

El caso de otros 10 futbolistas chilenos

Iván Zamorano jugando con la camiseta de Real Madrid/AFP

Pero también hay otros futbolistas nacionales que han sido “cortados” en sus pasos por el fútbol del extranjero, ya sea por indisciplina, bajo rendimiento o gusto de sus técnicos de turno.

Uno de los casos emblemáticos lo vivió Iván Zamorano en Real Madrid, en 1994. El entrenador de ese entonces, el argentino Jorge Valdano, tenía considerado a Bam Bam como quinto delantero del primer equipo y era, además, el quinto extranjero, cuando solo se permitían cuatro.

En un principio había sido “cortado” por el campeón del mundo con Argentina en 1986, pero las lesiones de Michel y Rafael Martín Vásquez le dieron la oportunidad al chileno, ya que Valdano debió retroceder a José Amavisca, delantero titular. Zamorano no desaprovechó y terminó siendo el Pichichi de esa Liga, que el Real Madrid se coronó.

Mauricio Pinilla ha tenido una larga aventura fuera de Chile, sumando un total de 13 equipos en 15 años. Aunque con un técnico tuvo problemas en más de una ocasión. Gian Piero Gasperini coincidió con el chileno en Genoa, en 2014 y en Atalanta, en 2016. En 2014 finalizó el año jugando pocos minutos y en 2016 terminó por no ser considerado por el italiano en el club de Bérgamo, por lo que fichó, otra vez, en Genoa.

Felipe Flores fue alejado del plantel de Tijuana en enero de 2016 por su técnico Miguel Herrera. “A Felipe Flores no lo conozco, ni lo he visto, pero de todas formas no está considerado para la próxima temporada”, aseguró en mayo de ese año. El ex delantero de Cobreloa estuvo casi todo el año pasado sin jugar, hasta que emigró a Veracruz.

Luis Jiménez estuvo cerca de dos meses “cortado” cuando comenzaba la temporada 2008/09 con Inter de Milán. Su DT, José Mourinho, le dio algunas oportunidades, pero entre el 10 de enero de 2009 y 22 de marzo de ese año, el surgido en Palestino no disputó minutos.

El Mago Jiménez jugó en Inter de Milán, pero no entraba en los planes de José Mourinho/AFP

Junior Fernandes fue “cortado” en marzo de 2016 en Dinamo Zagreb por una indisciplina que nunca fue revelada. Entrenó cerca de 10 días con los reservas, hasta que Zoran Mamic, DT del equipo croata, lo perdonó.

“Junior ya cumplió su condena, respondió profesionalmente mientras entrenó con el segundo equipo y merecía estar en el primero. Como ya he dicho, todo estaba en él y yo le dije que volvería cuando se lo mereciera”, señaló Mamic.

En enero de 2016, Manuel Iturra llegó a reforzar al Rayo Vallecano, que peleaba la permanencia en la primera división de España. El chileno no tuvo su mejor paso por el equipo de Madrid y no fue considerado por un mes por su técnico, Paco Jémez, por decisión técnica.

“Iturra no va convocado porque creo que es el que se tiene que quedar fuera. No por nada en particular”, había asegurado el estratega español, que al final de la temporada descendería a la segunda categoría.

Si bien ha sido titular indiscutido en la selección chilena desde 2008, Gonzalo Jara nunca pudo consolidar su carrera en el exterior. El actual jugador de Universidad de Chile estuvo “cortado” en dos ocasiones. En West Bromwich no fue considerado por Steve Clarke en 25 partidos de Premier League en la temporada 2012/13. El canterano de Huachipato, de hecho, fue a préstamo entre enero y abril al Nottingham Forrest de la segunda división de Inglaterra.

Gonzalo Jara perdió lugar en West Brom con la llegada de Steve Clarke como DT/AFP

En Mainz, Jara volvió a vivir la misma situación. Estuvo “cortado”los últimos 5 partidos de la temporada 2014/15 y tampoco fue considerado en los primeros siete encuentros de la siguiente temporada.

David Pizarro fue “cortado” por Luis Enrique en la Roma/AFP

David Pizarro tuvo una destacada carrera de 381 partidos en la Serie A de Italia, pero cuando Luis Enrique llegó a la Roma, el chileno tuvo momentos difíciles y fue separado del plantel por el actual técnico de Barcelona.

No jugó por cerca de un mes, entre el 18 de diciembre de 2011 y el 24 de enero de 2012, por decisión técnica.”En la relación con David no ha faltado nunca nada, pero mi trabajo me lleva a tomar decisiones y en su caso es técnica”, aseguró el español cuando Pizarro se marchaba al Manchester City en busca de minutos.

En Turquía Sebastián Pinto no tuvo su mejor paso por el Eskisehispor. Solo anotó 3 goles y en febrero de 2016 fue enviado al sub 21 del equipo turco por su bajo nivel. Al final de la temporada terminaría firmando en Quilmes de Argentina.

Matías Campos Toro, si bien había llegado a mitad de 2013 a reforzar al Granada que luchaba por evitar el descenso de la primera categoría de España, el chileno fue “cortado” por Lucas Alcaraz, técnico del club español.

El volante surgido en Audax estuvo cuatro meses sin jugar y de hecho fue el único jugador del primer equipo que no disputó ningún minuto. En enero de 2014 fichó en Unión Española.

GRAF/FBC