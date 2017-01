A un día de la Casa Blanca: Recordamos las 10 frases más polémicas de Trump

El presidente electo, se refirió de esa forma a los mexicanos inmigrantes en Estados Unidos durante su primera conferencia de prensa tras las elecciones que lo dieron por ganador. Pero como si sus declaraciones no fuesen lo suficientemente duras, el magnate expresó como promesa de campaña que para frenar las migraciones desde el país latino a EEUU:

Respecto a su enemigo N°1, tal como lo calificó en su última conferencia de prensa, Trump reflexionó sobre el Estado Islámico:

México no es el único país que ha sido blanco a quien Trump le ha dedicado sus célebres frases. Con una “humildad” que lo caracteriza, el presidente electo se aventuró a decir que:

Además, agregó que el país liderado por Xi Jinping sería un “poco mentiroso”:

5. “El concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos, para volver a la industria manufacturera estadounidense no competitiva”.

El multimillonario, también se ha caracterizado por sus críticas a quien fuera ocupante de la Casa Blanca durante ocho años, Barack Obama. Incluso, durante uno de sus debates presidenciales expresó que:

Durante su carrera presidencial, le prometió a los estadounidenses que:

… qué nivel de humildad.

Pero no tan solo critica a otros países e intenta desprestigiar a presidentes anteriores, sino que también ha tenido tintes misóginos en sus discursos, como el comentario que hizo vía Twitter sobre su ex contrincante demócrata, Hillary Clinton:

8. ¿Si Hillary Clinton no puede satisfacer a su esposo, qué la hace pensar que satisfará a EEUU?

Trump se mostró seguro de ganar las elecciones, a pesar que los sondeos dijeran lo contrario. Tan confiado estaba que aventuró a decir durante sus carreras:

9. “Podría disparar a gente en la Quinta Avenida y no perdería votos”

Pero para el nuevo jefe de Estado, la política no es todo…

10. “Cher, yo no uso peluca… Es mío. Y prometo no hablar de tus masivas cirugías plásticas que no funcionaron”.