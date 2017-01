Los 6 delitos que se le imputan al "Chapo" Guzmán

Tras un proceso de poco más de un año después de su segunda captura, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue extraditado a Estados Unidos, para comparecer en una corte federal de Nueva York.

En total, son siete los estados norteamericanos que cuentan con demandas contra el narcotraficante donde figuran los siguientes delitos.

Asociación delictuosa con la delincuencia organizada

Tráfico de droga

Contra la salud

Lavado de dinero

Posesión de arma de fuego

Homicidio

Los estados que tienen demandas contra del sinaloense son Arizona, California, Texas, Illionois, Florida, Nueva York y New Hampshire, pero será trasladado directamente a Nueva York, pues aquí es donde radica ‘la más fuerte acusación’, según una publicación del diario The New York Times en el 2016.

Desde 1995, al “Chapo” se le acusa de conspiración para importar cocaína y de lavado de dinero en California, mientras que en 2009 fue acusado por diversos cargos de narcotráfico en una corte federal de Illionois en Chicago. Uno de los delitos más recientes que se le imputa se registró en 2012, cuando Texas levantó 14 cargos federales, incluyendo delito de supervisión de contrabando por miles de kilogramos de marihuana y cocaína hacia aquel país.

Según indicaron, el líder del Cártel de Sinaloa es acusado de actos de violencia como “asesinatos, ataques, secuestros, ejecuciones y actos de tortura”, así como de la distribución de casi medio millón de kilos de cocaína en Estados Unidos entre 2002 y 2014.