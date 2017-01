EN VIVO Sigue todos los detalles desde El Capitolio de la investidura de Donald Trump

El presidente electo, Donald Trump, es juramentado como el 45º presidente de los Estados Unidos en el Frente Oeste del Capitolio de los Estados Unidos. Se espera que los dignatarios, entre ellos los ex presidentes George W. Bush, Bill Clinton y Jimmy Carter, y el oponente demócrata de Trump en la elección, Hillary Clinton, estén presentes. El discurso de apertura en la ceremonia será entregado por el arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, y Trump será juramentado por el juez de la Corte Suprema John Roberts. Después de la ceremonia de inauguración de Trump, el ex presidente Barack Obama y el ex vicepresidente Joe Biden salen del Capitolio de los Estados Unidos para reanudar sus vidas como ciudadanos privados. Trump y Pence asistirán a un almuerzo cerrado. (Tenga en cuenta que sólo habrá cobertura en vivo de brindis y sólo en la señal de Pool restringido). Después del almuerzo, Trump revisa tropas estadounidenses fuera del Capitolio, y toma su primer saludo como Comandante en Jefe. Después, Trump y su familia hacen su camino por la avenida Pennsylvania en una caravana a la Casa Blanca. Señal: REUTERS.