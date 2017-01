Aborto: idea de legislar se discute en el Senado

Desde las 16:00 se desarrolló la discusión general de la ley de aborto en la sala del Senado. Esta actividad que considera sesiones tanto martes como miércoles, para culminar en votación. De ser aprobada la ley en la votación general, pasaría en marzo a su votación en particular.

En la sesión de hoy martes, quedaron pendientes las exposiciones de 14 senadores, quienes en la sesión de mañana miércoles contarán con 10 minutos cada uno, para luego dar paso a la votación en sala.

Se habla de “aprobar la idea de legislar”, pues con la aprobación en general se da luz verde a discutir las particularidades de la ley y continuar con su tramitación. Esto significa que aprobar mañana la ley en general, no significa que esté lista para entrar en funcionamiento.

¿Qué considera el proyecto?

El proyecto de aborto presentado en nuestro país considera despenalizar el aborto solo en tres causales: inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre y violación. El procedimiento deberá ser realizado en un tiempo límite de 12 semanas, pero en el caso de las menores de 14 años, este tiempo se amplía a 14 semanas. Sumado a lo anterior, también se considera un plan de acompañamiento para la mujer luego del procedimiento.

Respecto a los médicos que efectuarán los abortos, el proyecto les reconoce la posibilidad de expresar su objeción de conciencia, es decir, cuentan con la libertad de proceder en la realización del aborto u oponerse. Para que esto sea posible, deberán informar previamente su postura por escrito ante el director del establecimiento de salud al que pertenece. Este punto ha generado reacciones por parte de organizaciones de otras carreras del mundo de la salud involucradas, quienes también solicitan poder tener esa alternativa, como enfermeras, matronas y anestesistas.

Discusión general vs Discusión particular

La discusión se ha centrado principalmente en determinar si es válido proceder con la legislación respecto a el aborto, mas no se discutirán los aspectos específicos de la ley. Los detalles de cada artículo del proyecto se abordan en la discusión particular, donde pueden ser aprobados o modificados. Debido al receso parlamentario del mes de febrero, de ser aprobada la idea de legislar, la discusión particular podría agendas para marzo de 2017.

Estas fueron algunas de las frases expuestas en las intervenciones de los Senadores el día de hoy:

17:05 – Senadora Goic : “El proyecto no obliga a ninguna mujer abortar. Entrega la posibilidad de ejercer su derecho voluntariamente”

17:14 – Senador Araya : “Quiero agradecer al senador Pizarro por reemplazarme en la votación de la Comisión Constitución y aprovechar aclararle a los medios de comunicación, que mi ausencia se debió al fallecimiento de un familiar y no a otras razones. Asistí a sus funerales en la ciudad de La Serena”

17:16 – Senador Walker : “Quiero ser muy claro en lo personal. Si este fuera un proyecto para legalizar el aborto libre, yo votaría en contra (…) De aprobarse este proyecto de ley, el aborto libre seguirá siendo un delito. (…) Estamos despenalizando el aborto en tres causales muy concretas”

17:27 – Senador Espina : “Este proyecto de ley infringe distintas normas de nuestra Constitución. (…) En la Constitución el ámbito protegido es la vida y el sujeto pasivo es quien está por nacer. (…)

17:39 – Senador Quintero : “La política que prima hoy, es la política del avestruz. Esconder la cabeza y no querer ver el problema”

17:47 – Senador Chahuán : “Aquellos que creemos que hay que rechazar la idea de legislar, sostenemos que en el vientre materno hay un ser único e irrepetible. Un ser con dignidad que debe ser protegido”

17:59 – Senador Rossi : “¿Tengo derecho a obligar a una niña a tener al hijo producto de las violaciones de su padre? ¿Aún cuando aquello podría empujarla al suicidio?”

18:03 – Senadora Van Rysselberghe : “Este proyecto busca tratar al que está por nacer como un objeto y no como un ser humano que el Estado debiese defender”

18:18 – Senadora Allende : “Recordemos que habían parlamentarios que incluso acudieron al Tribunal Constitucional para prohibir la pastilla del día después. Se está tratando de imponer un sólo punto de vista. (…) Es lo mismo que pasó con la ley de divorcio. Esa ley no obliga a divorciarse, da la opción. Eso es lo que necesitamos, tener la opción”

18:28 – Senador H. Larraín : “Hoy ha ido avanzando la idea de que los animales son sujetos de derechos y por otro lado le niegan a un feto humano su propio derecho (…) Es una situación preocupante. (…)”

18:36 – Senadora Muñoz : “Miles de mujeres han muerto por abortos clandestinos. Principalmente mujeres jóvenes, pobres y migrantes”

18:43 – Senador Moreira : “Me gustaría que el si el Senador Walker cita actas de la Junta Militar, sea consecuente y las cite no sólo cuando le convenga”

18:54 – Senador Moreira : “Me siento orgulloso de ser padrastro de un niño Down. Y la risa de las personas que están en la tribuna al mencionarlos y que se ríen de ellos, me violenta”

18:59 – Senador Harboe : “Si estas cargas excesivas pudiesen caer en los hombres, hace tiempo que ya habríamos tratado este tema”

19:14 – Senadora Pérez : “Yo no las voy a criminalizar. Voy a apoyar a aquellas que decidan que sí, como a aquellas que decidan que no. Es una decisión que debe tomarse en consciencia”.

19:24 – Senador Letelier : “Si este debate se realizara en una sala llena de mujeres sería muy distinto”

19:31 – Senador García-Huidobro : “Existe la posibilidad de dar diagnósticos errados y cometer una injusticia atroz”

19:39 – Senador Montes : “Ninguna mujer quiere hacerse un aborto por que sí. (…) se involucran muchos aspectos de vida, personales y de pareja. (…) Este es un tema de salud pública que suele afectar principalmente a los sectores vulnerables”

19:53 – Senador Quintana : “Los casos de aquellas mujeres que llevan a término un embarazo producido por violación y crían y aman a esos niños, son casos excepcionales. No puede esperarse que todas las mujeres tomen esa decisión, la que es digna de admiración, pero es excepcional”

19:59 – Senador Tuma : “Aunque no me complace este proyecto (…) A mi juicio es hipócrita, porque los abortos que se realizan no tienen que ver solo con estas tres causales”

A las 20:07 se levantó la sesión, quedando 14 senadores pendientes de hacer uso de la palabra. La discusión continuará mañana miércoles en una sesión extraordinaria, donde se le otorgarán 10 minutos a cada parlamentario, para luego proceder a la votación en Sala.

Sigue aquí el “Minuto a Minuto”