Alcaldes golpean la mesa y exigen fiscal exclusivo para investigar incendios

“No me parece una buena señal. Estamos viviendo una tragedia, que no solo afecta a las personas, sino que también traerá graves consecuencias económicas”, advirtió esta mañana Francisco Castillo, alcalde de Pumanque, en conversación con Publimetro.

El edil cuenta que debido a los incendios forestales, que ya han consumido el 70% del territorio comunal, están viviendo una situación “que no tienen parangón en la historia”.

“Nos parece grave que no se dedique un fiscal que investigue en forma exclusiva este gigantesco incendio. Más aún, porque se tejen diferentes hipótesis, lo que requiere de un equipo especializado, que requiere de una investigación más rigurosa. Es una lástima que no sea así”, criticó el alcalde Castillo, quien aseguró que buscará los medios, junto a otros alcaldes, para insistir en que la Fiscalía Nacional reconsidere la medida.

Una de las zonas más afectadas por las infernales llamas es la comuna de Constitución. Allí, según el alcalde de la comuna, Carlos Valenzuela, el número de damnificados asciende a 8 mil personas, puesto que los incendios no solo han afectado a al menos 10 localidades rurales, incluida la villa Santa Olga.

“Esto es caótico, un apocalipsis. Por eso me parece una pésima decisión de la Fiscalía de no haya un fiscal con dedicación exclusiva. Se nota que no conoce la realidad, y toman decisiones entre cuatro paredes. El Gobierno debe manifestar su disconformidad al Ministerio Público. Esta situación no es por arte del calor, sino que nos están quemando”, dijo el alcalde Valenzuela, quien llamó a los parlamentarios de la zona a presionar para que se nombre un fiscal exclusivo.

Investigación regional

La Fiscalía Nacional desde noviembre a la fecha ha iniciado 150 investigaciones por incendios. En el mismo periodo se han formalizado a 26 personas, de las cuales 10 permanecen en prisión preventiva.

Por tal motivo, el Fiscal Nacional Jorge Abbott descartó la designación de un fiscal único para investigar todos los casos. “He resuelto que todas las investigaciones sean asumidas directamente por cada fiscal regional de las zonas afectadas”, sostuvo.

La autoridad explicó que cada jefe regional está en “inmejorables condiciones” para actuar coordinadamente con los equipos conformados con los otros órganos del Estado presente en esas zonas -Conaf, Onemi, Bomberos, Carabineros, PDI-, con quienes año a año se realizan trabajos previos para investigar este tipo de hechos.

“Desde la Fiscalía Nacional, desde julio pasado instruimos crear instancias regionales de coordinación. Nombrar a un solo fiscal no le agrega valor alguno a la investigación, por el contrario, se perdería todo el trabajo que se ha hecho a nivel regional. Ese es un patrimonio que debemos cuidar”, agregó el Fiscal Jorge Abbott.