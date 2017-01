Piden suspender Festival de Viña del Mar y donar dineros a damnificados por incendios

La difícil situación que afecta a miles de chilenos, que resultaron damnificados por los incendios, motivó a que un grupo de personas enviaran una solicitud a la alcaldesa de la comuna Virginia Reginato.

La petición, fue realizada la jornada del viernes por Gilda Olivares, a través de la plataforma change.org, donde ya hay más de 3 mil personas que no sólo han firmado la iniciativa, sino que han expresado el porqué de su decisión.

“Di no!!!! a millones de pesos gastados en un festival!!!!!Chile está de luto!!!!!!!”, titula la petición enviada a la alcaldesa.

“Chile está de duelo. Si estás de acuerdo firma esta petición ‘No al Festival de Viña del Mar este año’. No podemos tener una fiesta mientras Chile se destruye. Mientras millones de chilenos están sufriendo. No corresponde!. Ese dinero debe ser destinado a reconstruir nuestro país a dar un hogar a quienes han perdido todo y más aún no tendrán una fuente de trabajo. Ayudar a miles de animales quemados y protección y recuperación de su salud. Chilenos somos todos”, menciona la solicitud enviada a la alcaldesa.

Los firmantes de la solicitud, expresaron, a través del muro, que no están dadas las condiciones para celebrar el evento. ·Estoy firmando por que no me parece bueno celebrar cuando tanta gente sufre”, dice María Pía Guerut. “Sería muy absurdo pagarles una millonaria de dinero a gente para hacer un show en vez de darlo a los damnificados. Somos un país que siempre estamos ayudando al prójimo, con esto demostrémoslo”, replicó Tamara Sepúlveda.