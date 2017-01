Sting regresa a Chile y su hijo será telonero

En el marco de su actual gira sudamericana, el músico Sting, realizará un concierto el próximo 2 d emayo en el Movistar Arena. En la oportunidad tocará temas clásicos y los últimos de su decimosegundo álbum en solitario editado en noviembre pasado, de 57th & 9th.

Tal como informó Radio Concierto, el cantante estará acompañado por su guitarrista histórico Dominic Miller, además del baterista Josh Freese (Guns n’ Roses, Nine Inch Nails) y Rufus Miller, también en las seis cuerdas. El espectáculo contará además con la presentación de Joe Sumner, hijo del ex The Police.

Las entradas para el show se pondrán a la venta el 31 de enero para los miembros del fan club de Sting. En tanto, El 2 de febrero, se iniciará la preventa para clientes Entel bajo sistema Puntoticket, quienes tendrán un 20% de descuento.

La venta para todo público comenzará dos días después. Los valores irán desde los $35 mil a los $180 mil, más cargo por servicio.