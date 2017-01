SuperTanker no operará este lunes por día de mantención

Hace cinco días que el avión cisterna más grande del mundo, el Supertanker, aterrizó en Chile, y desde entonces no ha parado de viajar desde la loza del Grupo 10 de la Fach hacia localidades del sector centro-sur del país que han sido -o están siendo- afectadas por el fuego de los incendios forestales.

Solo este domingo, el avión realizó cuatro viajes ida y vuelta. Por la gran exigencia que ha tenido la aeronave, se decidió que este lunes el SuperTanker no operará y se tomará un “día libre” para su mantención. El representante de la empresa que trae el avión SuperTanker, Dieter Linnenberg, dijo que este receso es “preventiva, no hay nada grave, pero sí podría haber en el futuro si es que no paramos mañana”. Este lunes sin viajes también servirá para lo que la tripulación pueda descansar, aseguró Linnenberg.

“Este avión está sometido a unas presiones increíbles. Yo volé hoy día varias veces en el SuperTanker y pude ver la presión que ejercen las alas para volar lento y tan baja altura”, señaló el representante y manifestó a la población que no hay por qué asustarse, que no hay nada grave, y que “estaremos el martes muy temprano con todo cargado para salir a combatir los incendios nuevamente”.

¿Hasta cuando va operar el SuperTanker? Linnenberg respondió que estarán hasta que se acabe el incendio. “Tengan tranquilidad, que el avión va a seguir trabajando. La Presidenta dijo que va apoyar esto”.