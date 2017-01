Autotest Nissan Sentra: avanzada tradición

Mucho más moderno está el nuevo Sentra, modelo que hace cuatro años no presentaba una renovación, por ello esta vez lo pudimos ver con la nueva parrilla V-Motion que lo unen a sus demás hermanos, acorde a ello también ha integrado las Signature Lamps en forma de boomerang, que le han entregado también un carácter más dinámico.

El interior, elegante, sobrio, no hace más que agradar y facilitar las cosas a quien va en su interior, de hecho la disposición de su panel central está bien enfocado en tener un fácil acceso desde el puesto del piloto, ello para quienes aún no nos acomodamos a los mandos al volante (con los que también cuenta).

Su interior es realmente amplio permitiendo el traslado de cinco adultos cómodos sin problemas y Con suficiente espacio tanto para las piernas como para la cabeza. Parte importante, las butacas de cuero, entregan un soporte no sólo adecuado, sino con un calce perfecto, algo que agradecería una persona con problemas en la espalda.

Su suave andar le conceden al Sentra un carácter de nave, permitiendo el máximo confort al interior, entregando un espacio insonoro, casi celestial. Cabe destacar la amplia apertura de puertas que posee ya que se puede entrar de muy fácil manera a la parte posterior.

Audacia en asfalto

Su propulsor corresponde a un 1.8 litros y le concede 129 caballos de potencia a las 6000 rpm y 174 Nm a las 3.600 vueltas, gracias a él es posible que el andar del Sentra se sienta ligero y raudo. Las aceleraciones o adelantamientos se pueden realizar de manera delicada y rápida y sus recuperaciones también son notablemente ágiles, algo que demuestra el buen acople del motor con la caja CVT.



Tal como fue toda la tónica del Sentra, su suspensión es más que suave, el interior se mantiene incólume a vaivenes y ruidos, una verdadera cuna.

Las inclinaciones tampoco son problema para el japonés, su caja reacciona con diligencia en calles mayormente empinadas, mientras que la perfección del ajuste del freno permite realizar las bajadas con la más mínima exactitud, sin tironeos.

Ya hablamos del espacio interior, pero más asombro causa cuando se abre su maleta… impresionante, hay espacio para por lo menos dos o tres maletas grandes, por lo que si les gusta salir con la familia de paseo y por varias semanas, entonces éste es el ejemplar perfecto. Insuperable espacio, suave y raudo andar y comodidad.

Ficha Técnica:

MOTOR: 1.8 LITROS

POTENCIA: 129 HP A 6000 RPM

TORQUE: 174 NM A 3600 RPM

TRANSMISIÓN: CVT

DIMENSIONES (LARGO/ANCHO/ALTO MM): 4.636/1.761/1.504