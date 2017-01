La historia del vocal de mesa que recibió su pago y ahora es multado con $369 mil por no presentarse en las elecciones

Pablo Toloza se presentó como vocal de mesa en las pasadas elecciones municipales en la ciudad de Valparaíso, recibiendo posteriormente el pago que recibieron quienes acudieron a cumplir con el deber cívico.

Sin embargo, hace unos días recibió una curiosa notificación por parte del Primer Juzgado de Policía Local, tenía una multa de $369.892 por no presentarse. Además, se le indicó en el escrito que tiene de plazo hasta el 2 de febrero para apelar a la sanción.

“Esto es molesto porque yo fui a cumplir, no de forma voluntaria porque nunca me inscribí para votar, pero fui porque sabía las consecuencias si no me presentaba como vocal (…) tenía que participar. Todo fue complicado, di un domingo al proceso, no te dan comida y el pago que hacen no es significativo. Y ahora me cobran y tengo que hacer más trámites”, relató el hombre de 31 años a El Mercurio de Valparaíso.

En ese sentido, detalló que fácilmente puede demostrar que si acudió a presentarse en su lugar de votación en la Escuela Alemania, la cuarta vez consecutiva según aseguró, pues “en mi Cuenta Rut tengo el depósito de la Tesorería General de la República que me canceló cerca de $15 mil por estar todo el día de vocal”.

Ante esta situación, el director regional (s) del Servel Juan José Piñeiro reveló que este no sería el único caso con problemas de esta índole ya que existen otras denuncias por multas mal efectuadas.

“Para nosotros es rutinario, han llegado muchos casos de esos y están citados bajo el argumento que les están cobrando una multa por no asistencia. En el caso del joven, tiene que acercarse a la dirección regional y nosotros le entregamos una copia de su participación como vocal y con eso se puede acreditar que participó. El trámite es rápido y lo solucionamos durante el día”, expresó.