MØ: del punk a ser la nueva cara del pop

El mundo la conoció en 2015, cuando, de la mano del grupo estadounidense Major Lazer, fue la voz del mayor éxito pop de ese año. “Lean on” (y el sonido a cargo del productor musical Diplo) redefinió el sonido de un género que cada vez tiene mayor masividad e hizo que la danesa Karen Marie Ørsted (28) viera como el globo simplemente la conociera por MØ (que en su idioma significa “virgen”). “Todo cambio. Fue un éxito tan grande y, de repente, muchas puertas se abrieron y muchos productores con los que quería trabajar, ahora eran ellos los que querían trabajar conmigo”, cuenta la cantante que será parte del cartel Lollapalooza 2017.

Una historia que hace diez años atrás estaba muy lejos de seguir este camino. Una adolescente Karen de 13 años escuchó por primera vez dos de esas bandas que le cambian la vida a la gente: Black Flag y Sonic Youth. Cuatro años después, la cantante de “Kamikaze” comenzó trazar su periplo musical con una visión punk feminista. En esta búsqueda unió fuerzas con una amiga par dar vida al grupo Mor (“madre” en danés). “Fue divertido. Estuve involucrada en ese ambiente por diez años y fue algo natural. Hicimos tour por Europa y tocamos en Nueva York”, recuerda.

¿Cómo fue que una cantante punk se convirtió en una de las últimas grandes voces del pop? “En el ambiente punk me empezó a gustar la música pop, así que cuando empecé a dar forma a mi proyecto solista, fue algo natural. Para mi fue todo un proceso de renovarme, porque por diez años fui punk y para mi era importante ser autentica con la persona que yo sentía que era. Creo que uno puede hacer pop music, ser punk y tener una opinión política. Eso es lo que quiero hacer”, explica.

Al final, no hay nada más punk que ser y hacer las cosas uno mismo. “Mi gran sueño fue convertirme en músico. Fue complicado romper el hielo, pero si trabajas duro y crees en ti, se puede hacer realidad. El día que saqué el primer tema de mi primer álbum solista llamado “No Mythologies to Follow” (2014) fue cuando vi la belleza de la respuesta de la gente y el momento más feliz de mi vida. Por fin me podía escuchar”, afirma.

Con poco más de tres años de carrera, ya fue considerada la artista pop más grande del 2016 al hacerse dueña del título de la canción más escuchada por streaming en Spotify de todos los tiempos con “Lean on”. desde ese punto de inflexión, MØ sigue sonando en las radios con “Kamikaze” y “Final song”, dos temas que serán parte de su esperado segundo álbum y que sonarán el domingo 2 de abril en el Parque O’Higgins.