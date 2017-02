La sorprendente selfie de un halcón peregrino en Las Condes

Al abogado Cristián Águila le gustan mucho las aves. Hace un tiempo, en su casa de Hamlet con Vespucio, en Las Condes, se quedó maravillado contemplando una lechuza blanca que estaba descansando en su balcón, sin poder ni siquiera fotografiarla para no asustarla. Es por esta razón, según contó a Publimetro, que cuando se topó este miércoles con un halcón peregrino, apoyado en una baranda del balcón del edificio en que trabaja, en el sector de El Golf, se quedó perplejo y no dudó en tomarle una fotografía. Y, pese a que creyó que el ave volaría asustado, el ejemplar se quedó y hasta le posó curioso en una singular selfie.

“Estaba en una oficina, cuando salí al balcón a fumar un poco. Allí me topé con este ejemplar que, curiosamente no huyó, era muy curioso. Sé que son aves rápidas y cazadoras, y no me acerqué mucho para no corretearla. Lo que me llamó la atención es que según me contaron después, en el sector andan muchos más que antes, lo que pudiera ser que estén bajando a buscar comida, que vecinos del sector los estén alimentando o que estén asustados por los incendios forestales cordilleranos”, aseguró Cristián Águila quien aprovechó de compartir la fotografía con sus amigos a través de su Facebook.

Fauna urbana

El halcón peregrino o gavilán se encuentra desde Arica a Tierra del Fuego. Es una de las aves más veloces del mundo, alcanzando velocidades por sobre los 300 km/h.

Marisol Torregrosa, directora del Zoológico Nacional del Parque Metropolitano de Santiago, los halcones peregrinos, son fauna protegida y tienen un valor biológico importante puesto que son controladores de plagas. Según la experta, y a la luz de lo que puede apreciar en una primera vista en la fotografía, por el tamaño, podría tratarse de una hembra.

“No son tan fáciles de ver, menos que posen en fotografías. Es un ejemplar muy lindo, se vé que tiene su plumaje en buen estado, que es robusta, tiene los ojos brillantes y grandes y las patas en buen estado. Al parecer es un ave que vive en el sector, que seguramente ha anidado en algún edificio alto, y que en este caso, podría estar descansando tras su vuelo”, explicó.

Torregrosa explicó que la fauna silvestre se ha ido adaptando a la gente, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a respetar a las especies, puesto que no son mascotas y evitar alimentarlas. “Es importante que, en el caso de un halcón sano, no se intente ni manipular, porque puede herir con sus garras, ni alimentar. Ellas son aves cazadoras, controladoras de plagas, por lo que requieren ser respetadas. En el caso de que estén heridas, que avisen al zoológico, que tiene un centro de rescate o al SAG”, advirtió.