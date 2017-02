Vecinos de relleno Santa Marta por incendios: "Estamos preocupados de que la tragedia se repita"

Hace un año que los vecinos del relleno Santa Marta reclaman por justicia. Fue exactamente en enero de 2016 que una tragedia azotó el polémico vertedero en Talagante, luego de que un devastador incendio, que provocó un hedor insoportable en la comuna y amenazó el medioambiente en toda la capital, se desatara en forma incontrolable, desplegando cientos de esfuerzos para sofocar las llamas. Incluso, en aquella época los vecinos interpusieron una querella por el incendio y una denuncia por daño ambiental que está estancada en tribunales y a la espera de que los responsables sean formalizados.

Hoy, la preocupación está más latente que nunca. Ello luego de que uno de los focos de incendios de la Región Metropolitana se desatara en forma incontrolable justo en los cerros de Talagante, a 900 metros de la basura, en el terreno del mismísimo vertedero de Santa Marta, lo que motivó, entre otras cosas, al Intendente Claudio Orrego a solicitar 1.100 millones de pesos a los Cores para enfrentar la emergencia.

“Estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo y de que la tragedia se repita. Sabemos que está Bomberos y brigadistas de Conaf trabajando en el lugar, para intentar sofocar las llamas, pero no podemos olvidar el gran incendio que justamente hace un año nos afectó. A eso se suma la gran contaminación ambiental que aún nos afecta y cuyo caso sigue esperando una determinación de la justicia”, explicó a Publimetro Andrés Zollner, vocero de la Coordinadora de Asambleas Ciudadanas de Talagante.

Los vecinos criticaron, a propósito del incendio actual, que la Superintendencia del Medio Ambiente, pese a todas las denuncias, no ha evitado que el vertedero Santa Marta, siga contaminando el valle. “La justicia es lenta, lo sabemos. Pese a que el fiscal Heriberto Reyes (Fiscalía Occidente) dice que hay contaminación y van a formalizar a los responsables, no se ha logrado impedir que se sigan haciendo descargas. Si bien se informó que el relleno solo operará un 10% del vertedero, en una zona de seguridad, eso no ha sido así y en la práctica hemos visto que los líquidos percolados los lanzan cerro abajo. Osea, estamos peor”, expuso Zollner.

Alerta roja



El superintendete de Bomberos de Talagante, Sebastián Rosas, quien además es concejal de la comuna e integra la comisión de medioambiente, manifestó su preocupación por la cercanía de las llamas al vertedero. Anoche, él y su equipo estuvieron hasta las 3 y media de la madrugada intentando contener las llamas. “El incendio está ya en propiedad de Santa Marta. Eso nos tiene muy preocupados y combatiendo las llamas con todos nuestros esfuerzos. Hasta anoche estaba descontrolado”, advirtió Rosas.

La Onemi decretó alerta roja en Talagante. Bomberos trabaja con maquinaria y con apoyo aéreo de helicópteros para apagar las llamas. “Si el incendio sigue avanzando, se podría provocar una crisis. De día estamos todos trabajando, pero de noche no contamos ni con los brigadistas de Conaf ni con ayuda de los helicópteros. Acá se requiere ayuda inmediata”, sentenció.

Cabe recordar que la tarde de ayer, Claudio Orrego, Onemi y el Consejo Regional de la Región Metropolitana, aprobó en forma unánime el 1% de los fondos destinados para emergencias en la capital. Los montos equivalen a mil 100 millones de pesos, los que serán utilizados para enfrentar los incendios forestales que actualmente están afectando a varias comunas de la capital y mantienen en vilo a las autoridades tras declararse seis peligrosos focos: San José de Maipo, Melipilla, Talagante, Pirque, Buin y Paine.

Del monto aprobado, y en forma urgente, se destinarán 217 millones 525 mil pesos para la compra de maquinaria y equipamiento. Estos dineros fueron solicitados por el propio Intendente Claudio Orrego, quien presentó una propuesta técnica en base a las prioridades de la emergencia para la región y que consiste en la adquisición de los siguientes elementos: 1 bulldozer con oruga, 5 estanques autosoportantes de 40 mil litros, 5 generadores eléctricos portátiles, una camioneta 4×4 con carro de arrastre para movilización de insumos, 25 motosierras y equipo de protección para 50 personas.