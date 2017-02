Municipio de Cerro Navia interpone recurso de protección por cancelación de recursos de ley Sep

Hasta la Corte de Apelaciones de Santiago llegó el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, para presentar un recurso de protección contra el Ministerio de Educación por la cancelación de los recursos asignados por la ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP).

El municipio de Cerro Navia se enteró de la cancelación de estos recursos, mediante una carta certificada que llegó el martes 31 de enero, la que expresaba que no se renovarían los convenios de igualdad de oportunidades y excelencia educativa a 18 de los 23 establecimientos educacionales de la comuna.

El edil de la comuna, Mauro Tamayo, señaló que comprende las acciones legales que debe realizar el Ministerio de Educación, pero del mismo modo sostiene que se entienda el cambio de administración municipal.

“Creemos que el Ministerio de Educación tiene que ejercer las atribuciones que la ley le confiere, sobretodo en estos casos donde no se han justificado los gastos, no obstante nosotros somos una gestión nueva y no tenemos ninguna responsabilidad en la no rendición de los fondos bajo la gestión de Luis Plaza” , aseguró a Publimetro el alcalde Tamayo.

Desde el municipio informan que la pérdida de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) afecta de forma negativa a las posibles inversiones que se hacen en los diferentes establecimientos educacionales de la comuna, lo que no permitirá pagar las remuneraciones de más de 100 trabajadores de educación, lo que equivale a aproximadamente $80.000.000 mensuales tanto en docentes como asistentes de la educación.

El llegar hasta la Corte de Apelaciones tiene como objetivo que se dé orden de no innovar respecto a la resolución, ya que el alcalde argumentó que “creemos que es un acto arbitrario, un acto que provoca en su defecto una desigualdad ante la ley, y que además es extemporáneo, porque los actos administrativos no pueden ser retroactivos, ya que afectan a personas que se desempeñaban a través de la SEP en nuestras escuelas”